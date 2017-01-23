Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (23 Aralık 2016)

Haftaya Ay, Yay burcundayken, paylaşımcı ve özgür temalarla başlayabiliriz. Birkaç gün boyunca dış ortamlarda olma, farklı yerler görme ihtiyacımız artabilir. Cuma günü ilişkilerimiz ve para açısından sıkıntılı olacak. Cumartesi günü Kova burcunda bir yeniay oluşacak. Toplumsal konularda, gruplara bağlı işlerimizde ve geleceğimizi ilgilendiren alanlarda önemli adımlar atabiliriz. Mars ise Koç burcuna geçecek. Oldukça hareketli bir dönem başlıyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi değiştirmeniz gereken noktalarda problemlerinizi çok iyi görecek ve iç sesinizi dinleyeceksiniz. Farklı ortamlarda duygularınız çok çabuk değişebilir. Sabırsızlık gösterebilirsiniz

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı tüm enerjinizi ailenize ve sevdiklerinize harcamak isteyebilirsiniz. İçinizdeki değişim isteğini partnerinize anlatmadan harekete geçmeyin. Rahat tavırlarınızı korumaya özen gösterin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde güçlü davranışlar sergilemeniz mümkün. Hemen harekete geçmek isteyecek, yakın çevrenizle planlar yapacaksınız. Kafanızdan atamadığınız iş konularından uzaklaşmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunduğunuz ortamlardan ve çevrelerden kolay sıkılacak, farklı aktiviteler içine girmek isteyeceksiniz. Bugün, özellikle sağlığınızı fazla zorlayacak olaylardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda heyecanlı ve istekli bir tutum içine girebilir, karşılık göremediğinizde tepki verebilirsiniz. Her şeyi hızlı yapmaya meyilli olacaksınız. Farklı konu ve olaylar fazlasıyla ilginizi çekecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile ortamınızda duygularınız ateşli olacağından, yanlış anlaşılmalar karşısında kolay tepki verebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla olan iletişiminizde yeni planlar yapmak isteyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hızlı ve yoğun telefon ve haberleşme trafiğiniz nedeniyle dinlenmeniz ve günü sakin geçirmeniz pek söz konusu olamayabilir. Arkadaş çevrenizle beraber güzel ve eğlenceli planlar yapabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize yatırım yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu durum içgüdüsel olarak size para harcattırabilir. Hayatınızın genelinde bir monotonluk söz konusu olabilir ya da siz böyle hissedebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çabuk hareket etmek isteyecek, hayatınızı ilgilendiren alanlara kanalize olacaksınız. Olayları gözlemleme yeteneğiniz bu aralar yoğun olacağından, ailenizle ve sevdiklerinizle iletişiminiz iyi olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişle ilgili meseleleri kafanızda büyütebilirsiniz. Duygularınızı kendinize saklayacaksınız ama davranış olarak içinizde tutamayabilirsiniz. Gün içinde ailenizle değişik planlar yapabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışıyorsanız farklı temalarla kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Çalışmıyorsanız, sosyal çevrenizle yapılacak planlar hoşunuza gidebilir. Sevdiğiniz insanla ilişkinizde birbirinizi destekliyorsunuz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kalabalık ortamlarda ve toplu alanlarda bulunmayı tercih edeceksiniz. Güçlü duygularınızı ve hırsınızı işinizde veya özel hayatınızda bir şekilde göstermek isteyeceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN