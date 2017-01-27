İSKİ, İstanbul'da 27 Ocak 2017 tarihi için planlı su kesintisi yapacağını internet sitesi üzerinden abonelere duyurdu. Birçok ilçede ve mahallede su kesintileri başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (27 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;