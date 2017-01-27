İSKİ, İstanbul'da 27 Ocak 2017 tarihi için planlı su kesintisi yapacağını internet sitesi üzerinden abonelere duyurdu. Birçok ilçede ve mahallede su kesintileri başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (27 OCAK 2017)
SU KESİNTİSİ OLAN YERLER
İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|AVCILAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FİRUZKÖY MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.1.2017 - 15:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜP
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RAMİ CUMA MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.1.2017 - 12:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|FINDIKLI MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.1.2017 - 10:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BATTAL GAZİ MAH,TURGUT REİS MAH,AHMET YESEVİ MAH
|Açıklama
|:
|BORU PATLAĞI
|Başlama Tarihi
|:
|27.1.2017 - 14:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ABDURRAHMAN GAZİ MAH
|Açıklama
|:
|100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.1.2017 - 15:31
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 19:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAVUZ TÜRK MAH
|Açıklama
|:
|VANA CALISMASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.1.2017 - 14:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ŞİŞLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HALİL RIFAT PAŞA MAH
|Açıklama
|:
|150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|27.1.2017 - 15:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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