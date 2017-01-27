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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (23 Ocak)

İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün planlı su kesintileri yaşanıyor. Konu ile ilgili İSKİ, resmi web sitesinde planlı kesintilere dair açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

27 Ocak 2017 Cuma, 15:43:37 Güncelleme: 15:45:32

İSKİ, İstanbul'da 27 Ocak 2017 tarihi için planlı su kesintisi yapacağını internet sitesi üzerinden abonelere duyurdu. Birçok ilçede ve mahallede su kesintileri başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? (27 OCAK 2017)

SU KESİNTİSİ OLAN YERLER

İSKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; 

Arıza Kesinti
İlçe : AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : FİRUZKÖY MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.1.2017 - 15:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : EYÜP
Etkilenen Mahalleler : RAMİ CUMA MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 27.1.2017 - 12:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : FINDIKLI MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 27.1.2017 - 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 20:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : BATTAL GAZİ MAH,TURGUT REİS MAH,AHMET YESEVİ MAH
Açıklama : BORU PATLAĞI
Başlama Tarihi : 27.1.2017 - 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : ABDURRAHMAN GAZİ MAH
Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.1.2017 - 15:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 19:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : YAVUZ TÜRK MAH
Açıklama : VANA CALISMASI
Başlama Tarihi : 27.1.2017 - 14:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 17:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalleler : HALİL RIFAT PAŞA MAH
Açıklama : 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 27.1.2017 - 15:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.01.2017 tarihinde saat 18:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

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