Ramazan ayı, Müslümanlar için onbir ayın sultanı olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca İslam dininin 5 şartından biri olan oruç ibadetini gerçekleştirir. Peki 2017 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor?

2017 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre 1 Ramazan 1438 yani Ramazan ayının başlangıcı, kullandığımız Miladi takvime göre 27 Mayıs 2017 tarihine denk gelmektedir. 24 Haziran 2017 tarihi de Ramazan Bayramı Arefesi'dir. 2017 yılında Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Müslümanlar oruç ibadetlerinin ardından Ramazan Bayramı dahilinde akrabalık ve dostluk ilişkilerini güçlendirecektir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

İslam dininin 5 temel şartından olan Oruç tutma ibadeti, tan yerinin ağarması vaktinden (imsak), güneşin battığı vakte kadar (akşam ezanı) sürmektedir. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutarak açlık ve susuzlukla kendisini terbiye eder. Böylece kendisine bahşedilen nimetlerin değerini ve önemini daha çok anlar.

Oruç ibadeti, aynı zamanda aç ve susuz kalmayı değil, insanlara sabretmeyi, kötü söz ve davranışlardan uzak durmayı da öğretir.

Orucun başladığı tan yerinin ağarması vaktinde yeme içme kesilir, oruç için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde niyet edilir ve güneşin batmasına kadar hiçbir şekilde bir öğe boğazdan geçmez.

RAMAZAN AYINDA KİMLER ORUÇTAN MUAF?

Ramazan ayında oruç tutamayacak durumda olan kişiler, oruç ibadetinden muaftır ve herhangi bir günahı yoktur. Peki oruçtan kimler muaftır?

* Hamile kadınlar

* Henüz ergen olmamış çocuklar

* Yaşlı kişiler

* Hasta olanlar

* 90 kilometreden fazla yolculuğa çıkanlar

* Doğum yapmış, bebek emziren anneler

* Adet döneminde olan kadınlar