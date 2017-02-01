01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
2017 Ramazan ayı
YAŞAM

2017 Ramazan ne zaman başlıyor?

Müslümanlar için onbir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı yaklaşıyor. Peki 2017 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor?

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:23:05 Güncelleme: 12:26:38

Ramazan ayı, Müslümanlar için onbir ayın sultanı olarak kabul edilmektedir. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca İslam dininin 5 şartından biri olan oruç ibadetini gerçekleştirir. Peki 2017 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor?

2017 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre 1 Ramazan 1438 yani Ramazan ayının başlangıcı, kullandığımız Miladi takvime göre 27 Mayıs 2017 tarihine denk gelmektedir. 24 Haziran 2017 tarihi de Ramazan Bayramı Arefesi'dir. 2017 yılında Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Müslümanlar oruç ibadetlerinin ardından Ramazan Bayramı dahilinde akrabalık ve dostluk ilişkilerini güçlendirecektir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

İslam dininin 5 temel şartından olan Oruç tutma ibadeti, tan yerinin ağarması vaktinden (imsak), güneşin battığı vakte kadar (akşam ezanı) sürmektedir. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutarak açlık ve susuzlukla kendisini terbiye eder. Böylece kendisine bahşedilen nimetlerin değerini ve önemini daha çok anlar.

Oruç ibadeti, aynı zamanda aç ve susuz kalmayı değil, insanlara sabretmeyi, kötü söz ve davranışlardan uzak durmayı da öğretir.

Orucun başladığı tan yerinin ağarması vaktinde yeme içme kesilir, oruç için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde niyet edilir ve güneşin batmasına kadar hiçbir şekilde bir öğe boğazdan geçmez.

RAMAZAN AYINDA KİMLER ORUÇTAN MUAF?

Ramazan ayında oruç tutamayacak durumda olan kişiler, oruç ibadetinden muaftır ve herhangi bir günahı yoktur. Peki oruçtan kimler muaftır?

* Hamile kadınlar

* Henüz ergen olmamış çocuklar

* Yaşlı kişiler

* Hasta olanlar

* 90 kilometreden fazla yolculuğa çıkanlar

* Doğum yapmış, bebek emziren anneler

* Adet döneminde olan kadınlar

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İnternetin en çok paylaşılan kareleri
YAŞAM

Cesaretin böylesi!
Şaşırtan kopya yöntemleri
YAŞAM

Kopya çekme yöntemleri pes dedirtti!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (01 şubat 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Güneşin sırrı çözüldü
YAŞAM

Güneşin sırrı çözüldü
Arap prens şahinleri için 80 bilet aldı
YAŞAM

Uçakta kuş sevdası! Arap prens bakın ne yaptı!
Givenchy 2017 Haute Couture İlkbahar koleksiyonu
YAŞAM

Givenchy ilkbahar-yaz koleksiyonu
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (01 şubat 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Yugoslavya'da bilgisayar dergisinde bu kapaklar kullanılmış
YAŞAM

BU KAPAKLAR BİR BİLGİSAYAR DERGİSİNE AİT!
Belediye işçisi montunu çıkartıp üşüyen köpeğin üzerine örttü
YAŞAM

HAREKETİYLE 'HELAL OLSUN' DEDİRTEN BELEDİYE İŞÇİSİ KONUŞTU!
Her burç için özel makyaj yaptı
YAŞAM

BURCUNUZA ÖZEL MAKYAJ
Givenchy 2017 Haute Couture İlkbahar koleksiyonu
YAŞAM

GİVENCHY İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU
Arap prens şahinleri için 80 bilet aldı
YAŞAM

UÇAKTA KUŞ SEVDASI! ARAP PRENS BAKIN NE YAPTI!