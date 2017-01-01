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Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi

11 Şubat 2017 Cumartesi, 09:52:12

Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, bazı gösterilerinde sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor

  • 1 Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
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    Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...

  • 2 Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
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    HAVUZDA YÜRÜME GÖSTERİSİ VE HİLESİ

    Sihirbaz, kamera açısını kendi lehine kullanarak havuzda, su üzerinde yürüme gösterisi yaptı.

    İşte o gösteri ve hilesi...

  • 3 Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
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YORUMLAR 3
  • Misafir 17 Şubat 2017 Cuma 16:12
    87
  • Misafir 17 Şubat 2017 Cuma 13:19
    arabayı çekte görelim dayı
  • Misafir 11 Şubat 2017 Cumartesi 12:33
    ayy hilemiymiş bunlar ben gerçek sanıyordum ama.
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