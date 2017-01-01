YAŞAM
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
11 Şubat 2017 Cumartesi, 09:52:12 | Güncelleme: 08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:09:23
Breaking Magician's ismiyle gösteriler yapan maskeli sihirbaz, bazı gösterilerinde sihirbazlığın sırlarını ortaya çıkarıyor
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Şimdiye kadar onlarca şovun hilesini anlatan maskeli sihirbaz, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor. İşte, sahne şovunun ardından, sihirbazlık numarasının sırrını da gösterdiği o anlar...
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HAVUZDA YÜRÜME GÖSTERİSİ VE HİLESİ
Sihirbaz, kamera açısını kendi lehine kullanarak havuzda, su üzerinde yürüme gösterisi yaptı.
İşte o gösteri ve hilesi...
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İKİYE BÖLME GÖSTERİSİ VE HİLESİ
Dev testere ile kendini ikiye bölme gösterisi yapan sihirbazın hazırladığı özel hile sizleri çok şaşırtacak. İşte o gösteri ve hilesi...
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HAVADA UÇMA GÖSTERİSİ VE HİLESİ
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KUTUNUN İÇİNDE SIKIŞMA GÖSTERİSİ VE HİLESİ
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Sizce otomobil hangi sayı üzerine park etmiştir? (Kendinize bir süre belirleyin ve tahminde bulunun)
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Bakış açınızı değiştirerek rahatlıkla tahmin edebilirsiniz.
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Ters taraftan bakınca sıralı sayılardan 87 üzerine park ettiğini göreceksiniz.
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Sadece 3 kere kibritleri hareket ettirme hakkınız var. Kibritlerden kutu şekli nasıl yaparsınız?
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Doğru cevabı oluşturmak için fazladan 2 kibrit ekleme hakkınız olsa nasıl yapardınız?
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Fotoğraftaki üçgenden, 3 üçgen şekli nasıl yaparsınız? Unutmayın, kibritleri 3 kere hareket ettirme hakkınız var.
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Fotoğraftaki şekilden yan yana 2 kutu şekli nasıl yaparsınız? Unutmayın, kibritleri 3 kere hareket ettirme hakkınız var.
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Şekildeki parçaların yerlerini değiştirerek aynısı yapmaya çalıştık.
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Peki hiç bir kutu eksik kalmazken neden bir boş kutu ortaya çıktı?
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Şeklimizi bir önceki şeklin altına koyarak anlayabilirsiniz.
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Yer değişikliği sırasında (Parçaların boyutlarından oluşan) bir kısım fazlalık ortaya çıkmış.
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İşte bu fazlalıkları parçalayarak bir kutu şekline getirip boş kalan yere kapatılabilir.
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Elinizdeki 3 çubuğu kırmadan 4 çubuk haline nasıl getirsiniz? sorusuna esprili bir dille yanıt verebilirsiniz.
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Böyle yaparak 4 çubuk elde etmiş olursunuz?
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Dikkat yeteneğiniz nasıldır? Bakalım fotoğraftaki kedileri bulabilecek misiniz?
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Fotoğraftaki hayvanı bulmakta yine dikkatli bakanların uzmanlık alanına giriyor.
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Küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları
'Suyu buz yapma' numarası için bir cam bardak ve bir kapalı bardağa ihtiyacınız var.
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Cam bardaktaki suyu kapalı bardağa boşaltın.
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Kaplı bardaktaki buzu boşaltın.
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Hilesi ise kapalı bardağın içine sünger koymak.
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İşte sıkıca girmiş ve görünmeyen sünger.
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Buzları önceden içine atın. Numaranızı yapın.
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'Şişe içinden kalemi yukarı kaldırma' numarasını yapmakta çok kolay.
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Bir şişe, bir kalem ve görünmeyen çok ince bir ipe ihtiyacınız var.
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Kaleme bağladığınız ince ipi (Şekilde kalın iple gösterdik) gömleğinize bağlayın.
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Vücudunuzu ileri geri hareket ettirdikçe kalem aşağıya yada yukarıya hareket edecektir.
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İşte, şişe içindeki kalemi yukarıya kaldırıyorsunuz.
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'Havada duran bardak' gösterisi yapmak hiç zor değil.
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Yan durarak yapılan numara arkadaşlarınızı çok şaşırtacak.
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Bunun için bardağı delip baş parmağınıza takmanız ve yan durmanız yeterli.
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'Lastik ipten yüzüğü yukarı kaydırma' hilesi de çevrenizdekilerin ilgisini çekecektir.
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Aşağıdan yukarıya hafif bir eğimle çıkan yüzüğün hilesi için,
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tek yapmanız gereken lastiği çevirip, biraz yukardan tutmak. Okla gösterilen yeri avucunuzun içine alınız.
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'Bozuk parayı kaybetme' gösterisi için sihirbaz olmanıza gerek yok.
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Hilesi için parayı şekildeki gibi işaret parmağınıza sıkıştırmanız yeterli.
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Elinizde yokken bir anda kibrit, kürdan vb. şeyleri çıkarmak, arkadaşlarınıza gösteri yapmak isterseniz,
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önceden baş parmağınıza yapıştırmanız yeterli.
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Hızlı yaparak bandın görünmemesini sağlamalısınız.
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Elinizden uzunca bir pipet çıkarmanız arkadaşlarınızı çok şaşırtacaktır.
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Bunun için önceden katladığınız pipeti avucunuzun içinden yavaşça çıkarmanız, gösterinizi süslemeniz yeterli.
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İki elinizin parmaklarına geçirdiğiniz lastikleri gösteri sırasında, birbirleri içinden geçirebilirsiniz.
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İlk başta hızlı hareketlerle şov yapıp karşınızdakinin takip algısını kırmalısınız.
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Daha sonra şekildeki parmaklarınızı yer değiştirmelisiniz.
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Hızlı yaparak gösterinin anlaşılmamasını sağlamalısınız.
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'Para kaybetme' gösterileri her zaman ilgi çekmiştir.
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Bardağın altına koyulan parayı kaybetmek hiç de zor değil. İşte gösterisi...
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Tek yapmanız gereken, zemin renginde bir yuvarlak şekil kesip bardağın ağzına yapıştırmak.
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Bardak ağzı ile zemin aynı renk olduğundan parayı (perde arkasında) bardağın üzerine koyduğunuzda görünmeyecektir.
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'Kağıt parayı havalandırma'nın da sırrı çözüldü.
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Tek yapmanız gereken paranın arkasından (şekildeki gibi) belli yerlerinden ip geçirmek.
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Fotoğraftaki ip sizlerin anlaması için büyük ve renkli seçilmiştir.
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Gösteride kullanılan ip çok ince ve şeffaf (uzaktan görünmeyen) ip olmalıdır.