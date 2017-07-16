28 Şubat 2017 Salı, 11:10:40 | Güncelleme: 16 Temmuz 2017 Pazar, 13:20:48
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İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.
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Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.
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Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar yani 7 bin TL'ye mal oldu.
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24 SAATTE BİR EV İNŞA EDİYORLAR
Dünyanın inşaat alanlarında kullanmak üzere üretilen ilk mobil 3D (3 boyutlu) yazıcısı, 24 saat içerisinde yaklaşık 10 bin dolar maliyetle (yaklaşık 37 bin Türk Lirası) 37 metrekarelik bir ev inşa etti.
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Evin duvarları, cephe giydirmesi ve bölmeleri beton ile yazdırıldı. Kapılar, camlar ve mobilyalar ise eve sonradan yerleştirildi.
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Yazıcıyı üreten Apis Cor'un Rusya'daki tesisinde inşa ettiği 37 metrekarelik ev; bir koridor, banyo, oturma odası ve mutfaktan oluşuyor.
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Şirkete göre 24 saat içerisinde inşa edilen evin ömrü 175 yıl.
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Dünyanın ilk 3D yazıcı ile üretilen yapısı, geçen yıl Çin'de inşa edilmişti. Fakat 3D yazıcı ile üretilen yapı malzemeleri, daha sonra inşaat alanına taşınmıştı.
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Bir başka Çin merkezli yapı firması, inşaat alanında 3D yazıcı kullanarak iki katlı bir bina inşa etmişti. Binanın inşası 45 gün sürmüştü.
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3 BOYUTLU YAZICIYLA İNŞA ETTİ!
Andrey Rudenko isimli bir adam, 3 boyutlu yazıcı üzerinde bazı değişiklikler yaparak çocukları için bahçesine bir kale inşa etti.
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Rudenko, 3 boyutlu yazıcının beton kullanarak inşa ettiği kaleyi test amaçlı yaptı.
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Bir sonraki projesinde ev yapmayı planlayan adam, yazılımsal olarak çalışmalara şimdiden başlamış bile.
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İşte 3 boyutlu yazıcının inşa ettiği o kaleden fotoğraflar...
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SADECE 4 SAATTE EV İNŞA ETTİLER! BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ...
Dört kişi ahşap evi 4 saatte tamamladı. İşte kare kare o evin yapım aşaması...
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EVİNİ CEBİNDE TAŞIYOR!
Martin Azua'nın tasarladığı Basic House yani 'Temel Ev' isimli ürün gezginlerin imdanına yetişecek türden.
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Zira polyesterden üretilen ev katlanabiliyor, şişebiliyor, ve ters yüz edilebiliyor.
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Azua'nın açıklamalarına göre, sözx konusu ürün güneş enerjisi kullanılarak kolayca şişirilebiliyor.
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Ayrıca depolanan güneş enerjisi içerinin ısınması için kullanılabiliyor.
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Söz konusu ürünün afet durumlarında da kullanılabileceği belirtiliyor.