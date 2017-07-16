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Köpükten evleri 2 saatte inşa ediyorlar

28 Şubat 2017 Salı, 11:10:40

  • 1 Köpükten evleri 2 saatte inşa ediyorlar
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    İnanması zor ancak bu evler 2 saatte yapılıyor 300 yıl kalabiliyor. Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.

  • 2 Köpükten evleri 2 saatte inşa ediyorlar
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    Kapı ve pencereler köpüklerin arasına yerleştirilmiş.

  • 3 Köpükten evleri 2 saatte inşa ediyorlar
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    Evin maliyeti de son derece düşük. Japonya'daki bu evler 2000 dolar yani 7 bin TL'ye mal oldu.

  • 4 Köpükten evleri 2 saatte inşa ediyorlar
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  • 5 Köpükten evleri 2 saatte inşa ediyorlar
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir 05 Haziran 2017 Pazartesi 08:36
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