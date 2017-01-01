Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında başlatılan Kutlu Doğum Haftası, bu yıl da çeşitli dini etkinliklerle kutlanacak. Peki 2017 Kutlu Doğum Haftası ne zaman? Kutlu Doğum Haftası nedir? Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri nelerdir?

KUTLU DOĞUM HAFTASI NEDİR?

Kutlu Doğum Haftası boyunca Hazreti Muhammed (s.a.v) gibi yaşamak, O'nu anlamak ve doğru yolda yürümek adına etkinlikler düzenlenir, bilgi paylaşımları yapılır ve bu doğrultuda peygamberin doğumuna yönelik dini kutlamalar yapılmaktadır.

Okullarda veya eğitim kurumlarında Hz. Muhammed'e yönelik şiirler, kompozisyonlar ve makaleler yazılır, çeşitli yarışmalar düzenlenir.

KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN? (2017)

Kutlu Doğum Haftası, ülkemizde 2008 yılından bu yana 14 Nisan - 20 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır. Ancak bu yıla özel olarak, ülkemizde 16 Nisan tarihinde yapılacak anayasa değişikliği referandumu nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin 17 Nisan'da başlayacağı açıklandı.

23 Nisan'a denk gelen Miraç Kandili ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle de 23 Nisan tarihinde herhangi bir Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlenmeyecek.

KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

Kutlu Doğum Haftası'nda, Hz. Muhammed'i anlamayı ve Hz. Muhammed gibi yaşamayı ön plana çıkarmak ve önemini vurgulamak için okullarda ve eğitim kurumlarında Hz. Muhammed için şiirler, makaleler ve kompozisyonlar yazılır. Kutlu Doğum Haftası'na özel panolar ve afişler yapılır.

Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde ilahi okuma yarışması, dini bilgi yarışması, kırk hadis ezberleme yarışması ve salavat yarışması gibi etkinlikler düzenlenir.