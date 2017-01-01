Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (4 Nisan 2017)

Bugün Ay, Yengeç burcunda dolaşıyor. Ailemizi ve sevdiklerimizi koruma içgüdüsü ön plana çıkabilir. Duygularımızı her zamankinden daha yoğun yaşayabiliriz. Bu duygusallığın verdiği aşırı hassasiyet nedeniyle alınganlığa karşı dikkatli olmalıyız. Başımıza gelen olayları dramatize etmekten, durumlara gereğinden fazla ve derin anlamlar yüklemekten kaçınmalıyız. Sıkılganlıklarımızı ve fevri davranışlarımızı kontrol altına almamızda yarar var.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile alanlarınızla kişisel istekleriniz arasında kalabilirsiniz. İçinizdeki büyük enerjiyi kontrol etmekte zorlanacaksınız. İş ortamlarında daha sakin olmaya çalışmanız gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle girişeceğiniz işlerde yaratıcılığınız üzerinizde olabilir. Gençlerle ve çocuklarla olan bağlantılarınız size kendinizi iyi hissettirecek. Değişime açık bir dönemdesiniz

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle girişeceğiniz organizasyonlarda bazı konular hoşunuza gitmeyebilir. Duyacaklarınızı işlerinizin gelişimi için kullanın. Aile ortamlarınızda keyfinizi artırabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel enerjinizin yükseldiği bugün, sosyal çevrenizdeki bazı aktivitelere katılabilirsiniz. Göz önünde olacağınız yerlerde içtenliğinizi bir kenara bırakmadan hareket etmeye çalışın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak çevrenizle olan hızlı paylaşımlarınız duygusal olarak sizi zorlayabilir. İş hayatınızda bazı fikirlerinizi kabul ettirmek ve maddi konularda kendinizi iyi hissetmek öne çıkabilir

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız bir arada olmak isteyeceksiniz. Ortak parasal konular veya harcamalarla uğraşmak sizi yorabilir. Yine de geniş fikirlerinizle hayattan alacağınız keyif yüksek olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her şeyi paylaşmaya ve bir ortakla yapmaya isteklisiniz. İş alanlarınızda alacağınız parasal tavsiyeler işinize yarayabilir. Özel yaşantınızda inatçılıktan ve anlaşmazlıklardan uzak durun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, uzaklara gitme ve temiz havada bulunma isteğiniz yüksek olacak. İşleriniz, kafanıza göre planlar oluşturmanıza engel olabilir. Çevrenize karşı uyumlu olmaya çalışın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Keyifli ortamlarda, parasal konularda bazı güvensizlikler yaşayabilirsiniz. Hayata tutkuyla yaklaşıyorsunuz ama hızlı yaşam temponuz bazı şeylerin tadını çıkarmanıza engel olabilir

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde duygusal hoşnutsuzluklarınız olabilir. Sevdiğiniz insanla olayları detaylandırdıkça ve paylaşım içine girdikçe ortam yumuşayacak

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Siz kararlılıkla yapmanız gereken işler üzerine eğilirken, yakın çevrenizdeki hızlı oluşumlar dikkat çekecek. Çevrenizin sağlığıyla ilgili sorunlar sizin sağlığınızı da etkiliyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla birlikte oldukça eğlenceli ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bugün risk içeren işlerden uzak durun. İletişiminizi doğru yerde ve istediğiniz gibi kullanacaksınız.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA