05 NİSAN 2017
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Gastronomi kentinin yeni lezzeti "simit bayıldı"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:28:48 AA

Gaziantepli usta Hüseyin Aslansoy, simit ile imambayıldı ve alinazik yemeklerini harmanlayarak yeni bir lezzet oluşturdu

  • 1 Gastronomi kentinin yeni lezzeti "simit bayıldı"
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    Zengin-fakir birçok kişinin severek tükettiği, özellikle çalışanlar için kahvaltıların vazgeçilmezi simit, Gaziantepli usta Hüseyin Aslansoy'un yaptığı "simit bayıldı" ile öğlen veya akşam sofralarına da taşınıyor.

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