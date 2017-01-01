Gastronomi kentinin yeni lezzeti "simit bayıldı"

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İşe babasının yanında çırak olarak başladığını anlatan Aslansoy, "Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti simidi, kahvaltılık ürün olmaktan çıkarıp, öğlen ve akşam yemeklerinde de yenilebilecek hale nasıl getirebilirim diye düşündüm. Gaziantep'te bir laf var, 'kahkenin üçü, Antep'in içi' diye. Üç öğün yalnızca kahke yemek zorunda olsan da Antep'te kalmalısın anlamına geliyor. Biz de buradan hareketle simidi kahvaltılıktan çıkaralım istedik." dedi.