Gastronomi kentinin yeni lezzeti "simit bayıldı"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 16:28:48 | Güncelleme: 17:05:33
AA
Gaziantepli usta Hüseyin Aslansoy, simit ile imambayıldı ve alinazik yemeklerini harmanlayarak yeni bir lezzet oluşturdu
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Zengin-fakir birçok kişinin severek tükettiği, özellikle çalışanlar için kahvaltıların vazgeçilmezi simit, Gaziantepli usta Hüseyin Aslansoy'un yaptığı "simit bayıldı" ile öğlen veya akşam sofralarına da taşınıyor.
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UNESCO tarafından gastronomi alanında koruma altına alınan Gaziantep mutfağının ünlü lezzetlerinden "alinazik" ve "imambayıldı"nın simitle harmanlandığı "simit bayıldı", değişik sunumu ve lezzetiyle müşterilerin ilgisini çekiyor.
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İşe babasının yanında çırak olarak başladığını anlatan Aslansoy, "Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti simidi, kahvaltılık ürün olmaktan çıkarıp, öğlen ve akşam yemeklerinde de yenilebilecek hale nasıl getirebilirim diye düşündüm. Gaziantep'te bir laf var, 'kahkenin üçü, Antep'in içi' diye. Üç öğün yalnızca kahke yemek zorunda olsan da Antep'te kalmalısın anlamına geliyor. Biz de buradan hareketle simidi kahvaltılıktan çıkaralım istedik." dedi.
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Aslansoy, alinazik ve imambayıldıda kullanılan süzme yoğurt, sarımsak, patlıcan, kıyma veya kuşbaşı eti simitle harmanladıklarını, böylece ortaya "simit bayıldı"nın çıktığını ifade etti.
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Yemeğin sosunun biraz daha değişik olduğunu belirten Aslansoy, "Kendimize özel formülü var. Simidin içine imambayıldıyı koyunca adına 'simit bayıldı' dedik. Bu ürünümüzü çıkaralı ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuralı 15 gün olmasına rağmen, müşterilerin ilgisi oldukça fazla. Günde 15 porsiyona yakın satış yapıyoruz. Duyanlar gelip denemek istiyor." diye konuştu.
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Simitle farklı yemekler yapmak için çalıştıklarını ifade eden Aslansoy, "beşamel soslu çıtır simit" adını verdikleri yemeğin de vatandaşların beğenisini topladığını kaydetti.
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Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağına yeni lezzetler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Aslansoy, "simit bayıldı" yemeğinin patentini almak için gerekli başvuruları yaptıklarını bildirdi.