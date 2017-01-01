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Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:22:54 HABERTURK.COM

Çoğu insan fotoğraflarda güzel çıkmadığını düşünür. Bunun için sadece basit tüyolara ihtiyacınız var. İşte fotoğraflarda güzel çıkmanızı sağlayacak tüyolar!

  • 1 Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
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    1- Ellerinizi kalçanızın üzerine koyduğunuzda, vücudunuz olduğundan daha büyük gözükür. 

  • 2 Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
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    Dirseklerinizi geri plana atarak, ellerinizi gösterin. Yüzünüzü biraz yana çevirmeyi unutmayın.

  • 3 Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
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    2- Belinizi asla sıkmayın.

  • 4 Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
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    Kıyafetleriniz buruşup, katlandığında bu durum sizi daha kalın gösterir.

  • 5 Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
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    3- Ellerinizi nereye koyacağınıza iyi karar verin. 

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