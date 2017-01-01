YAŞAM
Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:22:54 | Güncelleme: 13 Nisan 2017 Perşembe, 16:52:17
HABERTURK.COM
Çoğu insan fotoğraflarda güzel çıkmadığını düşünür. Bunun için sadece basit tüyolara ihtiyacınız var. İşte fotoğraflarda güzel çıkmanızı sağlayacak tüyolar!
-
1
1
|
28
1- Ellerinizi kalçanızın üzerine koyduğunuzda, vücudunuz olduğundan daha büyük gözükür.
-
2
2
|
28
Dirseklerinizi geri plana atarak, ellerinizi gösterin. Yüzünüzü biraz yana çevirmeyi unutmayın.
-
3
3
|
28
2- Belinizi asla sıkmayın.
-
4
4
|
28
Kıyafetleriniz buruşup, katlandığında bu durum sizi daha kalın gösterir.
-
5
5
|
28
3- Ellerinizi nereye koyacağınıza iyi karar verin.
-
6
6
|
28
Dirseklerinizin kamera açısında olmamasına özen gösterin. Ellerinizin doğal ve özgür durmasını sağlayın.
-
7
7
|
28
4- Ağzınız hafif açık kalacak şekilde, parmak ucunuzla dokunuşlar yapmanız sizi daha cazibeli gösterir.
-
8
8
|
28
Dikkat etmeniz gereken fazla bastırmadan, acı çekiyormuş gibi görünmeden durmanızdır.
-
9
9
|
28
5- Ellerinizi serbest bırakırken dikkatli olun.
-
10
10
|
28
Bir elinizi belinize koyup, hafifçe başınızı yana çevirirseniz hem yüz profilinizi hem de vücudunuzu vurgulamış olursunuz.
-
11
11
|
28
6- Gözlerinizi yanlış şekilde göstermeyin.
-
12
12
|
28
Dağınık görüntü ve güzel dudaklar daima güzel görünür. Bu nedenle başınızı biraz çevirip, parmak uçlarınızla yüzünüze dokunup, ağzınızı biraz açarsanız hoş bir görüntü elde edersiniz.
-
13
13
|
28
7- Gözlerinizi şaşkın bir hale sokmayın.
-
14
14
|
28
Doğal göz şekliniz en güzelidir.
-
15
15
|
28
8- Yüzünüzü ellerinizin arasına saklamayın.
-
16
16
|
28
Yüzünüz görünecek şekilde ellerinizi kullanabilirsiniz.
-
17
17
|
28
9- El işaretlerini kullanmak doğru bir seçimdir.
-
18
18
|
28
Ancak midenizden çok belinizin güzelliğini vurgulamalısınız. Böylece daha sıkı görüneceksiniz.
-
19
19
|
28
10- Somurtkan bir bakış dudaklarınızı orantısız şekilde büyük gösterir. Buda görüntünüzü çirkinleştirir.
-
20
20
|
28
Vücudunuzu kameraya doğru hafifçe bakmanız daha doğrudur. İsterseniz farklı bir kol pozisyonu da kullanabilirsiniz.
-
21
21
|
28
11- Boynunuzu ne kadar gösterdiğinize dikkat edin. Boynunuzu vurgulamak için çenenizi kaldırmayın.
-
22
22
|
28
Bunun yerine çenenizi hafifçe yana kaydırabilirsiniz. Elinizi özgür bir biçimde omzunuza değdirirseniz, boynunuz doğal olarak vurgulanmış olur.
-
23
23
|
28
12- Ellerinizle hareketler yapmanıza gerek yoktur.
-
24
24
|
28
Onları her zaman rahat bırakın.
-
25
25
|
28
13- Eğer boydan fotoğraf çektiriyorsanız, vücudunuzu kırmayın.
-
26
26
|
28
Doğal ve gergin olmayan pozisyonlar kullanılmaz. Bunun yerine bir bacağınızı dışarı çıkarabilirsiniz.
-
27
27
|
28
14- Boydan iyi bir fotoğraf çektirmek için ufak bir ipucu da "S" harfine benzemeye çalışmaktır.
-
28
28
|
28
Çenenizi biraz yukarı kaldırıp, bir bacağınızı diğerinin önüne koyarsanız daha zayıf görünürsünüz.