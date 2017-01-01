Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (12 Nisan 2017)

Bugün ve yarın Ay, Akrep burcunda dolaşıyor. Bugünlerde algımız ve hislerimiz güçlü olur. Olaylara karşı tutkuyla yaklaşabiliriz. Sözlerimiz iğneleyici ve yaralayıcı olabilir. Patavatsızlığa karşı çok dikkat etmeliyiz. Ay, Akrep burcundayken partnerimizle anlamsız kıskançlıklar yaşama ihtimaline karşı dikkatli olmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla ilgili konulara yoğunlaştırabilirsiniz. Para kazanma beceriniz artarken olayların genelini görmeye müsait olacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızda sevdiğiniz insanın beklentilerine ve isteklerine önem vereceksiniz. Enerjinizi çok düşük hissettiğinizden başkası için uğraşmak sizi hayli zorlayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlıkla ilgili konuları kafanıza çok takıyorsunuz. Olaylara karşı soğuk duran tavrınızla sevenlerinizi şaşırtacaksınız. Bugün, sosyal hayatınızda tatmininiz son derece yüksek olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve eğlence hayatınız içinde daha fazla yer almak isterken, iş hayatınızdaki yoğunluk istediklerinizi yapmanıza engel olabilir. Olayları birkaç yönden değerlendirmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular önemini artırırken, özgürlüğünüz sizin için değerli olacak. Kafanıza estiği gibi davranmak isteyebilirsiniz ama iş yoğunluğunuz buna izin vermeyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ruhunuzdaki ve hayatınızdaki değişimleri hayretle karşılıyorsunuz. Bir yandan değişim isteğiyle kıvranırken, diğer yandan sahip olduklarınızı kaybetme korkusu sizi frenleyebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular sizin için önemli olmaya başlıyor. Paranızı tutmak ve biriktirmek ihtiyacındasınız ama bazı ödemeler buna izin vermeyebilir. İş hayatınızda güzel gelişmeler var.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün rahat ve keyifli ortamlara akmak isterken, iş hayatınızın aşırı yoğunluğundan dolayı buna fırsat bulamayabilirsiniz. Anlık tepkilere ve sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle baş başa olmak ön plana çıkacak. Eğlenceli ortamlarda bulunsanız bile, çok fazla paylaşım içine giremeyebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı anlık tepkilerinizi kontrol edin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle sağlam ortamlara gireceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda bulunsanız da tam anlamıyla içinizi huzursuz eden şeylere karşı koyamıyorsunuz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık ortamlarda gözler sizin üzerinizde olacak. Maddi kazançlarınızı artıracak çalışmalar içine girebilirsiniz. Aktif yapınızla olayları didiklemeye yatkın olacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayattan alacağınız keyif yüksek olacak. İstediklerinizin beklentilerinizle örtüşmesi tatmininizi artırabilir. Gezebilir ve beyinsel faaliyetleri artıracak etkinliklerde bulunabilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA