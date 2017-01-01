Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binasındaki çekiliş salonunda çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklandı. İşte 13 Nisan 2017 Süper Loto sonuçları...

Süper Loto'nun 495. hafta çekilişinde şanslı 6 rakam belirlendi. Toplamda 32 milyon 832 bin 448 TL'nin dağıtıldığı Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen 2 kişi, 13 milyon 10 bin 889 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye, Mersin'in Erdemli ve Kayseri'nin Kocasinan ilçesine isabet etti.

13 NİSAN 2017 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 04 - 11 - 30 - 41 - 47 - 51

İKRAMİYE BİLGİLERİ

6 Bilen Kişi Sayısı: 2 Kişi Başına Düşen İkramiye: 13.010.889,15 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 135 Kişi Başına Düşen İkramiye: 12.844,00 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 8.691 Kişi Başına Düşen İkramiye: 213,80 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 193.309 Kişi Başına Düşen İkramiye: 16,65 TL

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.