15 NİSAN 2017
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Victoria's Secret en seksileri açıkladı!

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:07:21 HABERTURK.COM

Dünyanın merakla beklediği "What Is Sexy?" listesi açıklandı. İşte Victoria's Secret'ın en seksileri!

  • 1 Victoria's Secret en seksileri açıkladı!
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    Her sene birbirinden başarılı kadınlar arasından seçilerek hazırlanan 'en seksiler' listesi açıklandı. İşte Victoria's Secret'ın birçok kategoriden en seksi listesi!

    En Seksi Oyuncu

    Mandy Moore

     

  • 2 Victoria's Secret en seksileri açıkladı!
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    En Seksi Show

    Taylor Swift

     

  • 3 Victoria's Secret en seksileri açıkladı!
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    En Seksi Mizah

    Billie Lourd

     

  • 4 Victoria's Secret en seksileri açıkladı!
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    En Seksi Kadro

    The Royals

     

  • 5 Victoria's Secret en seksileri açıkladı!
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    En Seksi Risk Alan : Stil

    Vanessa Hudgens

     

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