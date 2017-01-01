YAŞAM
Victoria's Secret en seksileri açıkladı!
15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:07:21 | Güncelleme: 17:02:40
HABERTURK.COM
Dünyanın merakla beklediği "What Is Sexy?" listesi açıklandı. İşte Victoria's Secret'ın en seksileri!
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Her sene birbirinden başarılı kadınlar arasından seçilerek hazırlanan 'en seksiler' listesi açıklandı. İşte Victoria's Secret'ın birçok kategoriden en seksi listesi!
En Seksi Oyuncu
Mandy Moore
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En Seksi Show
Taylor Swift
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En Seksi Mizah
Billie Lourd
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En Seksi Kadro
The Royals
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En Seksi Risk Alan : Stil
Vanessa Hudgens
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En Seksi Çıkış Yapan
Riley Keough
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En Seksi Şarkıcı
Lady Gaga
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En Seksi DJ
Alexandra Richards
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En seksi Yükselen Şarkıcı
Bebe Rexha
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En Seksi Albüm
Ariana Grande: Dangerous Woman
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En Seksi Kırmızı Halı Görünüşü
Priyanka Chopra
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En Seksi Fit İlhamı
Nikki Reed
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En Seksi Festival Stili
Jamie Chung
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En Seksi Gülümseme
Victoria Justice
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En Seksi Yazar
Chrissy Teigen: Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat
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Sonsuza Kadar Seksi
Margot Robbie
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En Seksi Snapper
Catt Sadler
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En Seksi Amerika Şehri
Palm Springs
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En Seksi Sokak Stili
Olivia Munn
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En Seksi İş Sahibi
Lauren Conrad
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21
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En Seksi Atlet
Julie Johnston
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22
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En Seksi Late Night Sunucusu
James Corden
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HALK OYLAMASI KATEGORİLERİ
En Seksi Sosyal Star: Moda
Rocky Barnes
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En Seksi Sosyal Star: Güzellik
Desi Perkins
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En Seksi Sosyal Star: Spor
Tone it Up Girls
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