Frida Kahlo'nun gizli dolabı açıldı, eşyaları ortaya çıktı
18 Nisan 2017 Salı, 11:35:01 | Güncelleme: 16:57:34
HABERTURK.COM
Ünlü Japon fotoğraf sanatçısı Ishiuchi Miyako, Frida Kahlo'nun en özel eşyalarının bulunduğu odayı fotoğrafladı. İşte o özel fotoğraflar...
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1- Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun eşsiz bir koleksiyon bıraktığını kimse bilmiyor. Eşi ressam Diego Rivera'nın Kahlo'nun ölümüyle eşyalarını evinin banyosuna kilitlemesiyle gizlenen bir gardırop ortaya çıktı.
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2- Frida Kahlo'nun 20'li yaşlarına geldiğinde büyük bir otobüs kazası geçirmesiyle bacağı 11 yerinden kırıldı. Böylece, alt vücudunu saklamak için geleneksel bir elbise olan Tehuana giymeye başladı.
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4- Geçirdiği otobüs kazasından sonra Kahlo'nun peşini rahatsızlıklar bırakmadı. Dökümlerini ve korselerini boyayıp, kıyafetlerini birer sanat eserine çevirmeyi başladı.
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3- Çocuk felci yüzünden zaten sakat olan sağ bacağı daha sonra kangren yüzünden kesildi. Nakışlı kırmızı dantel ayakkabı ve bir çan kullanarak kendisi için protez bacak yarattı.
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5- Arkadaşlarına göre Frida Kahlo sürekli olarak çok acı çektiği için kıyafetlerinde ayrıntı kullanırdı.
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6- Acıları sadece sanatında değil kıyafetlerinde de görülebiliyordu.
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7- Yeşil ipek ve dantelli eteği vücut korsesine monte edilmişti.
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8- Sanatçının ortaya çıkan tarağında, halen birkaç saç teli mevcut.
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9- Frida'nınayna yerleştirilmiş dökme korsesi.
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10- Mint yeşili örme mayosu
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11- Eldivenleri
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12- Ojeleri
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13- Yüksek ve püsküllü botları. Sakat bacağıyla diğer bacağının boy farkı yüzünden botların topukları farklıydı.
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14- Kahlo'nun korselerinden biri
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15- Halka küpeleri
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16- Sanatçının eskimiş siyah gömleği
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17- Frida'nın külotlu çorapları. Yırtılan yerlerin dikildiği göze çarpıyor.