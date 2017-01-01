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Frida Kahlo'nun gizli dolabı açıldı, eşyaları ortaya çıktı

18 Nisan 2017 Salı, 11:35:01 HABERTURK.COM

Ünlü Japon fotoğraf sanatçısı Ishiuchi Miyako, Frida Kahlo'nun en özel eşyalarının bulunduğu odayı fotoğrafladı. İşte o özel fotoğraflar...

  • 1 Frida Kahlo'nun gizli dolabı açıldı, eşyaları ortaya çıktı
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    1- Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun eşsiz bir koleksiyon bıraktığını kimse bilmiyor. Eşi ressam Diego Rivera'nın Kahlo'nun ölümüyle eşyalarını evinin banyosuna kilitlemesiyle gizlenen bir gardırop ortaya çıktı.

  • 2 Frida Kahlo'nun gizli dolabı açıldı, eşyaları ortaya çıktı
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    2- Frida Kahlo'nun 20'li yaşlarına geldiğinde büyük bir otobüs kazası geçirmesiyle bacağı 11 yerinden kırıldı. Böylece, alt vücudunu saklamak için geleneksel bir elbise olan Tehuana giymeye başladı.

  • 3 Frida Kahlo'nun gizli dolabı açıldı, eşyaları ortaya çıktı
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    4- Geçirdiği otobüs kazasından sonra Kahlo'nun peşini rahatsızlıklar bırakmadı. Dökümlerini ve korselerini boyayıp, kıyafetlerini birer sanat eserine çevirmeyi başladı.

  • 4 Frida Kahlo'nun gizli dolabı açıldı, eşyaları ortaya çıktı
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    3- Çocuk felci yüzünden zaten sakat olan sağ bacağı daha sonra kangren yüzünden kesildi. Nakışlı kırmızı dantel ayakkabı ve bir çan kullanarak kendisi için protez bacak yarattı.

  • 5 Frida Kahlo'nun gizli dolabı açıldı, eşyaları ortaya çıktı
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    5- Arkadaşlarına göre Frida Kahlo sürekli olarak çok acı çektiği için kıyafetlerinde ayrıntı kullanırdı.

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