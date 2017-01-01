Dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından bekleyen ve "onbir ayın sultanı" olarak değerlendirilen Ramazan ayı için bekleyiş devam ediyor. Peki 2017 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ibadetlerinden olan oruç ne zaman? İşte tüm detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, 2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi takvime göre 27 Mayıs 2017 saat 03:16’da başlıyor. Milyonlarca Müslüman, 27 Mayıs'ta oruç ibadetlerine başlayacak. İlk iftar ise saat 20:37'de olacak ve 2017 Ramazan ayının ilk orucu tamamlanmış olacak.

Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca 30 gün oruç ibadetini yerine getirerek oruç tutacak. Geçtiğimiz Ramazan aylarında iftar saati geriye giderken, bu yıl ilk defa iftar saatleri ileriye doğru gidecek ve saatlerde geriye gitmeyecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 günlük oruç ibadetinin ardından Ramazan ayı uğurlanacak ve Ramazan Bayramı kutlanacak. 2017 yılında Ramazan Bayramı son orucun saat 20:51'de tamamlanmasının ardından 25 Haziran 2017 günü başlayacak. Ramazan Bayramı 2 gün sürecek ve 27 Haziran 2017'de sonlanacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla Pazartesi ve Salı günleri resmi tatil uygulanacak.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç, imsâk vaktinde başlar. Oruca niyet eden kimse bu vakitten itibaren herhangi bir şey yiyemez, içemez ve orucu bozan şeyleri yapamaz. Bu durum akşam güneş batıncaya kadar devam eder.

Güneş battıktan sonra yiyip içmek sûretiyle orucunu açar. Kısaca niyet ederek, imsâk vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek, ve orucu bozan şeylerden sakınmakla bir günlük oruç ibadeti yerine getirilmiş olur.