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Şans Topu saat kaçta çekiliyor? (26 Nisan 2017)

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Şans Topu saat kaçta çekilecek?

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:43:43 Güncelleme: 12:00:27

Milli Piyango İdaresi tarafından organize edilen ve her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi heyecanla bekleniyor. Peki Şans Topu saat kaçta çekilecek? İşte Şans Topu oyunu hakkında detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binasında noter huzurunda yapılan çekilişler saat 21:15'te başlamaktadır. Çekiliş heyetinin kazanan numaraları belirlemesi ve duyurulması en geç 21:45'e kadar sürmektedir.

Vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarına erişebiliyor. Aynı zamanda Şans Topu sonuçları duyurulduğu anda Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de sonuçlara erişebilirsiniz.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ÖNCEKİ HAFTA 5+1 BİLEN 1 KİŞİ 734 BİN 108 TL KAZANDI

19 NİSAN 2017 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 09, 10, 14, 30, 31 + 07

Geçtiğimiz hafta çekilişi yapılan Şans Topu oyununda toplamda 2 milyon 447 bin 23 lira ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiye tutarı olan 734 bin 108 TL, Manisa'nın Soma ilçesine isabet etti.

Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 20 kişi 3 bin 670 lira 90'ar kuruş, 4+1 bilen 206 kişi 356 lira 85'er kuruş, 4 bilen 2 bin 501 kişi 39 lira 20'şer kuruş, 3+1 bilen 6 bin 579 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 75 bin 475 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2+1 bilen 68 bin 634 kişi 5'er lira ve 1+1 bilen 235 bin 121 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

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