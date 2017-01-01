28 NİSAN 2017
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Acımasızca uygulanan işkence yöntemleri

28 Nisan 2017 Cuma, 11:18:34 HABERTURK.COM

Tarihin zafer ve başarıları olduğu kadar karanlık yüzünün de olduğu bir gerçek! İşte istediklerini elde edene kadar acımasızlıkta sınır tanımayanların uyguladığı işkence yöntemleri...

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    Tarihte kullanılan en acımasız işkence yöntemlerinin araçları, zamanında Belaruslu sanatçı tarafından "kültürel obje" olarak sergilenmek istendi. Rus savcı, işkence aletlerinin sergilenmesine "hayır" dedi. İşte tarihte en acımasız işkencelerde kullanılan aletler...

    Küvet işkencesi

    Küvette oturma cezası olarak biliniyor. Bu cezaya göre mahkumlar başları hariç tüm vücudunu küvete sokar. Ardından da cellat da yüzlerini süt ve bal ile kaplar. 

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    Ardından yakındaki arılar mahkumları sokar. 

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    Bronz boğa

    Eski Yunan devrinde sıklıkla uygulanan bu işkencede tamamen pirinçten üretilen bir boğa figürü tasarlanmış. 

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    Suç işleyen kişi de bu açılıp kapanabilen boğanın içerisinde hapsediliyor.

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    Alttan gelen ateşle pirinç boğa, kırmızılaşana kadar ısıtılıyor. 

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