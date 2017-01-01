1 | 40

Tarihte kullanılan en acımasız işkence yöntemlerinin araçları, zamanında Belaruslu sanatçı tarafından "kültürel obje" olarak sergilenmek istendi. Rus savcı, işkence aletlerinin sergilenmesine "hayır" dedi. İşte tarihte en acımasız işkencelerde kullanılan aletler...

Küvet işkencesi

Küvette oturma cezası olarak biliniyor. Bu cezaya göre mahkumlar başları hariç tüm vücudunu küvete sokar. Ardından da cellat da yüzlerini süt ve bal ile kaplar.