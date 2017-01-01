İslam dünyası için önemli günler arasında yer alan Berat Kandili, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından bekleniyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili duaları nelerdir? Berat Kandili mesajları nelerdir? İşte Berat Kandili hakkında tüm detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? (2017)

Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili, Şaban ayının 14'üncü gecesini 15'ine bağlayan gece kutlanmaktadır. Yani miladi takvime göre bakıldığında 10 Mayıs 2017 gecesini 11 Mayıs 2017 gecesine bağlayan gün kutlanacak.

Berat Kandili gecesinde, Müslüman olan her insan Allah'ın kendisine verdiği nimetler için şükretmeli, şimdiye kadar yaptığı hataları tekrar yapmamak için tövbe etmeli ve günahlarını affettirmelidir.

BERAT KANDİLİ DUASI VE NAMAZI

Berat Kandil gecesinde okunması tavsiye edilen dua ve kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı bulunmaktadır. Toplamda 100 rekat olan Hayır Namazı'nı kılan bir kişi, o yıl içerisinde ölürse şehitlik mertebesine yükselir.

HAYIR NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilir;

"Ya Rabbi, niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Her rekatte Fatiha’dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.

Namazdan sonra ; Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet’ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

● Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer yenilenme gecesidir. Bu gecede hayatımızı ve hayallerimizi tekrar gözden geçirerek dua ve tövbelerle gerçek mümin olma yolunda kayda değer mesafe kat etme imkânı bulabiliriz… Allah dualarımızı kabul Berat Kandilimizi mübarek eylesin...

● Berat gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah’tan diler; Berat Kandilinizi kutlarız...

● Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Berat Kandilimiz mübarek olsun...

● Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için... Berat kandilimiz mübarek olsun...

● Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize dolsun. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

● Geçmişin bugünle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

● Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim... Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

● Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize, bu gece de dua edelim Rabbimiz'e. Berat Kandilimiz mübarek olsun.