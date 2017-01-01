02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Berat Kandili
YAŞAM

Berat Kandili ne zaman? (2017)

Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği Berat Kandili, bu yıl da yapılan ibadetlerle idrak edilecek. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili duaları nelerdir? Berat Kandili mesajları neler?

02 Mayıs 2017 Salı, 19:17:59 Güncelleme: 19:21:24

İslam dünyası için önemli günler arasında yer alan Berat Kandili, bu yıl da milyonlarca Müslüman tarafından bekleniyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili duaları nelerdir? Berat Kandili mesajları nelerdir? İşte Berat Kandili hakkında tüm detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? (2017)

Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili, Şaban ayının 14'üncü gecesini 15'ine bağlayan gece kutlanmaktadır. Yani miladi takvime göre bakıldığında 10 Mayıs 2017 gecesini 11 Mayıs 2017 gecesine bağlayan gün kutlanacak.

Berat Kandili gecesinde, Müslüman olan her insan Allah'ın kendisine verdiği nimetler için şükretmeli, şimdiye kadar yaptığı hataları tekrar yapmamak için tövbe etmeli ve günahlarını affettirmelidir.

BERAT KANDİLİ DUASI VE NAMAZI

Berat Kandil gecesinde okunması tavsiye edilen dua ve kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı bulunmaktadır. Toplamda 100 rekat olan Hayır Namazı'nı kılan bir kişi, o yıl içerisinde ölürse şehitlik mertebesine yükselir.

HAYIR NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilir;

"Ya Rabbi, niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

Her rekatte Fatiha’dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.
Namazdan sonra ; Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet’ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

● Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer yenilenme gecesidir. Bu gecede hayatımızı ve hayallerimizi tekrar gözden geçirerek dua ve tövbelerle gerçek mümin olma yolunda kayda değer mesafe kat etme imkânı bulabiliriz… Allah dualarımızı kabul Berat Kandilimizi mübarek eylesin...

● Berat gecemizin gerçek beratlarımıza vesile olmasını, Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini Yüce Allah’tan diler; Berat Kandilinizi kutlarız...

● Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Berat Kandilimiz mübarek olsun...

● Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için... Berat kandilimiz mübarek olsun...

● Bu günlerin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize dolsun. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

● Geçmişin bugünle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

● Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim... Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

● Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize, bu gece de dua edelim Rabbimiz'e. Berat Kandilimiz mübarek olsun.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam
YAŞAM

Önce kesti, sonra birleştirdi! Son halini gören ...
Bu çocukları ebeveynlerinden ayırt etmek imkansız
YAŞAM

Anne babalar ve kopyala-yapıştır çocukları
İçinden çıkan şaşırttı!
YAŞAM

İnternetten süs diye aldı, gerçek 47 gün sonra ortaya ...
Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
YAŞAM

Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
İnternetin en çok tıklanan kareleri
YAŞAM

Tanklar işte böyle yapılıyor!
Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
YAŞAM

Hastalığın izlerini vücudunda haritaya çevirdi
İşte yeğenine prenses sarayı yapan adam
YAŞAM

ÖNCE KESTİ, SONRA BİRLEŞTİRDİ! SON HALİNİ GÖREN HAYRAN KALIYOR
Met Gala 2017 kırmızı halısına damga vuran kıyafetler
YAŞAM

DAVETE DAMGASINI VURDU!
İçinden çıkan şaşırttı!
YAŞAM

İNTERNETTEN SÜS DİYE ALDI, GERÇEK 47 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI!
Vitiligo hastalığının izleriyle vücudunu haritaya çevirdi
YAŞAM

HASTALIĞIN İZLERİNİ VÜCUDUNDA HARİTAYA ÇEVİRDİ
Bu çocukları ebeveynlerinden ayırt etmek imkansız
YAŞAM

ANNE BABALAR VE KOPYALA-YAPIŞTIR ÇOCUKLARI
Makyajıyla optik illüzyon yarattı!
YAŞAM

MAKYAJIYLA OPTİK İLLÜZYON YARATTI!