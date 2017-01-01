Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramalarından olan Kara Fatma olarak bilinen Fatma Seher Erden kimdir? İşte Kara Fatma kimdir sorusunun cevabı ve Kara Fatma'nın hayat hikayesi...

KARA FATMA KİMDİR?

Fatma Seher Erden, 1888 yılında Erzurum'da doğru. Subay olan Ahmet Bey ile evlendikten sonra Balkan Savaşı'na katıldı ve askerlik hayatını eşiyle paylaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde ailesinden dokuz-on kadınla birlikte cephede savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey, Sarıkamış'ta şehit olunca memleketi olan Erzurum'a geri döndü.

1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk ile bizzat görüşebilmek için Sivas'a giden Kara Fatma, Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesine atandı ve burada göreve başladı. Aldığı talimatlar doğrultusunda İstanbul'a giden Kara Fatma, silah ve adam kaçırma görevlerini tamamladı.

İzmir'in Yunan işgaline uğraması sonucunda İzmir'e geçerek savaşan Kara Fatma, 300'ü aşkın birliğiyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Dumlupınar Meydan Savaşı'nda boy gösterdi.

Büyük Taarruz'un ilk günlerinde esir düşse de kaçarak yeniden ordusunun başına geçti ve Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynadı.

Savaşın ardından Fatma Seher Hanım, çavuş rütbesiyle başladığı askerliğini üsteğmen rütbesiyle tamamladı ve emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı.

Fatma Seher Hanım, 2 Temmuz 1955'te Darülaceze'de 67 yaşında hayatını kaybetti ve Kasımpaşa'da yer alan Kulaksız mezarlığına defnedildi.