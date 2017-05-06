Mayıs ayı yaklaşınca herkesin aklına gelen günlerden biri olan Anneler Günü geldi çattı. Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelen, tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü, bu yıl da ülkemizde mayıs ayının ikinci haftası heyecanla kutlanacak.

Haklarını hiçbir zaman ödenmeyecek anneler için çocukları en büyük hediyedir. Diğer yandan bu özel günde onları mutlu etmek için pek çok hediye seçeneği de mevcut. Çünkü bu dönemde annelerin yüzünde ufacık da olsa bir tebessüm oluşturmak, onları mutlu etmek en büyük arzumuz olur. Biz de bu düşünceden yola çıkaran anneleriniz için pek çok hediye seçeneğini bir araya getirdik. "Anneler Günü'nde ne hediye alsam?" düşüncesinden kurtaracak, her bütçeye göre hazırladığımız Anneler Günü hediyeleri sayesinde sevginizi en saf haliyle gösterebileceksiniz.

EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ

Günün yorgunluğunun atıldığı, vaktin büyük bir kısmının geçirildiği en özel alanlar kuşkusuz evdir. Evini yuvaya çeviren her kadın ev dekorasyon ürünlerine hayır diyemez. Vazo, mumluk, şamdan, dekoratif objeler... Kısacası görünürde ufak gibi gözüken bu Anneler Günü hediyeleri, annenizi çok mutlu edecek! Bu hediyeler için oldukça geniş bir fiyat aralığı bulunuyor. Size de Anneler Günü hediyelerinden sadece bütçenize uygun olanını seçip satın almak kalıyor.

PARFÜM

Parfüm bir kadın için en kişisel parçalardan biridir. Hem kişiyi yansıtan hem de aksesuar veya giyim kadar önemli olan parfüm her zaman hediye seçeneği arasında yer alır. Siz de baharın en güzel çiçeklerinden annenize bir buket mutluluk vermeye ne dersiniz? Bahar esintisini yüzünüzde uyandıracak, anne kokusunu iliklerinize kadar hissettirecek parfüm, hem de kullanışlı bir hediye seçeneği... Üstelik anneniz bu hediyeyi uzun süre kullanabilir.

ANNE İLE GÜZEL BİR HAFTA SONU

Annenizi hafta içi yaşanan stresten bir an olsun uzaklaştırmaya ne dersiniz? Oturduğunuz şehre yakın bir yerde ufak bir tatil organize ederek annenizle çok özel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Doğa ile baş başa, huzurla iç içe yapacağınız minik bir seyahat hediyesi ile annenizi rüyada hissettirebilirsiniz. Eğer Anneler Günü hediyesi bütçeniz seyahate uygunsa, ufak bir kaçamak yaparak annenizle sevgi dolu bir deneyim yaşamak oldukça güzel olabilir.

SAMİMİ BİR KAHVALTI

Belki de küçük bir tatil kaçamağı için fırsatınız yok ise ya da bütçeniz tatili biraz aşıyorsa annenizle sıcacık bir kahvaltıcıya götürmeye ne dersiniz? Pazar günü keyfini artırmak için onlarca kahvaltı mekanı seçeneği mevcut.