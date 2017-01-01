Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununun 1069. hafta çekilişine saatler kaldı. Peki Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftaki Sayısal Loto çekilişine dair tüm detaylar...

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan binasında noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri her hafta Cumartesi günü saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi ve internet üzerinden vatandaşlara açıklanması ise en geç 21:45'tir.

Sonuçların resmi olarak açıklanmasının ardından 6 bilen, 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen vatandaşlar ne kadar ikramiye kazandığını görüntüleyebilir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine veya Habertürk Şans Oyunları sayfasına giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sonuçlar resmi olarak MPİ tarafından açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Aynı zamanda bu sayfa üzerinden de bu haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO BİR ÖNCEKİ HAFTA 1 MİLYON 692 BİN LİRA DEVRETTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan Sayısal Loto'nun 1068. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve 1 milyon 692 bin 890 lira 88 kuruş devretti. Öte yandan 5 bilen 171 kişi 4 bin 170 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 719 kişi 61 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 153 bin 226 kişi 9 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto'da geçen hafta kazanan numaralar: 3 - 9 - 12 - 17 - 22 - 45

Geçen haftanın ikramiye bilgileri ise şu şekilde;

6 Bilen Kişi Sayısı: 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye: 1.692.890,88 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 171 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4.170,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 8.719 Kişi Başına Düşen İkramiye: 61,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 153.226 Kişi Başına Düşen İkramiye: 9,85 TL