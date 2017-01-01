ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hande Kazanova günlük burç yorumları
YAŞAM

Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (8 Mayıs 2017)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:15:02 Güncelleme: 00:23:16

Haftaya Ay, Terazi burcundayken ilişkilerimizin ve ortaklı işlerimizin üzerine düşerek başlıyoruz. Harekete geçme enerjimiz ve iyimserliğimiz yüksek olacak. Sıkılganlıklarımızı kontrol etmeli, ilişkilerimizde anlık çıkışlardan kaçınmalıyız. Yarın, otoritelerden alacağımız etkili güçle yolumuzda ilerleyeceğiz. Çarşamba günü farklı konulara ilgi gösterirken, perşembe günü devreye girecek dolunayla beraber hayatımıza etki etmeyen kişileri bırakma enerjisi devrede olacak. Enerjimiz yanlış ve düşük çalışabilir. Girişimlerimizde yanıltıcı adımlardan uzak duralım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel ilişkilerinizde iletişiminizi devreye sokmalısınız. Tamamen kendi yapacaklarınıza odaklısınız. Sizi seven insanlarla olan diyaloglarınızda onlarla beraber hareket etmelisiniz. 

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz devrede olacak. Parasal konularda ufak tefek sıkıntılar olsa bile becerileriniz giderek gelişirken olaylara iyimser yaklaşmalısınız. Bu aralar kendinize yüklenmeyin. 

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlenceli konulara odaklanacaksınız. Aşk hayatınız, varsa çocuğunuzla ilgili konular ya da sanata dayalı işleriniz devreye girebilir. Size sıkıntı çıkaran konulardan uzaklaşmalısınız. 

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailevi konular hayatınızda daha fazla yer edecek. Bazı planlarınızı gözden geçirmek için evinizden daha iyi bir yer olamaz. Arkadaşlarınızla iletişim sorunlarınızı çözün. 

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz yüksek olacak. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar sizi sosyal çevrelerde ve iş hayatınızda mutlu edebilir. İş görüşmelerinizdeki öneriler pek hoşunuza gitmeyebilir. 

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Maddi konular kafanızı kurcalayabilir. İş alanlarınızda yapacağınız görüşmeler, maddi olarak sizi rahatlatacak. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Pratik hareket etmek size kazandırabilir. 

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, vaktinizin çoğunu kendinize ayıracaksınız. Sizi eğitecek ve gelişiminizi hızlandıracak konulara eğilmek isterken, etrafınızda gelişen başka olaylara da ilginizi aktarabilirsiniz. 

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylara yaklaşırken, geçmişi baz alarak hareket edebilirsiniz. Size gizemli gelecek konu ve olaylara yönelik hareket edeceksiniz. Özel hayatınızda gelişen olaylara anlayışla yaklaşın. 

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklarınız veya sevdiğiniz kişiyle keyifli aktiviteler devreye girebilir. İnsanlarla uyumlu olmayı başaracaksınız. Karşı tarafa önem verdiğiniz bu dönemde iş alanlarınızı boşlamayın. 

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Kariyer konularınız hızlanırken, kalabalık ortamlarda bulunma isteğiniz yüksek olacak. Yapmanız gerekenleri tamamlarsanız ilgilenmeniz gereken asıl konulara da sıra gelir. 

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim, ticaret veya hukuk hayatınızda daha fazla yer edebilir. Akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz. Aile ortamlarınızdaki konular gözünüzde büyüyebilir.

 

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para ödemeleriniz ve bütçe konularınız devrede olurken, aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edebilir. Ailevi ortamlarda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. 

 

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

Aracını deniz kenarına park edince hayatının şokunu ...
Türk Telekom Arena arkasındaki ormanda domuz sürüsü görüntülendi
YAŞAM

Seyrantepe'de domuz sürüsü görüntülendi!
Muşlu çoban kızlar TEOG birincileri arasına girdi
YAŞAM

Muşlu çoban kızlar TEOG birincileri arasına girdi
Kocaeli'de 'Kitaba Koş' etkinliğine yoğun ilgi
YAŞAM

'Kitaba Koş' etkinliğine yoğun ilgi
Odundan sanat eserine!
YAŞAM

En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez
En güzel bisiklet yolları
YAŞAM

Türkiye'nin en güzel bisiklet yolları
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!
Türk Telekom Arena arkasındaki ormanda domuz sürüsü görüntülendi
YAŞAM

SEYRANTEPE'DE DOMUZ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ!
08-14 Mayıs haftalık burç yorumları
YAŞAM

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (8 Mayıs 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Kocaeli'de 'Kitaba Koş' etkinliğine yoğun ilgi
YAŞAM

'KİTABA KOŞ' ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
Şaşırtan kopya yöntemleri
YAŞAM

KOPYA ÇEKME YÖNTEMLERİ PES DEDİRTTİ!