Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (8 Mayıs 2017)

Haftaya Ay, Terazi burcundayken ilişkilerimizin ve ortaklı işlerimizin üzerine düşerek başlıyoruz. Harekete geçme enerjimiz ve iyimserliğimiz yüksek olacak. Sıkılganlıklarımızı kontrol etmeli, ilişkilerimizde anlık çıkışlardan kaçınmalıyız. Yarın, otoritelerden alacağımız etkili güçle yolumuzda ilerleyeceğiz. Çarşamba günü farklı konulara ilgi gösterirken, perşembe günü devreye girecek dolunayla beraber hayatımıza etki etmeyen kişileri bırakma enerjisi devrede olacak. Enerjimiz yanlış ve düşük çalışabilir. Girişimlerimizde yanıltıcı adımlardan uzak duralım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel ilişkilerinizde iletişiminizi devreye sokmalısınız. Tamamen kendi yapacaklarınıza odaklısınız. Sizi seven insanlarla olan diyaloglarınızda onlarla beraber hareket etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz devrede olacak. Parasal konularda ufak tefek sıkıntılar olsa bile becerileriniz giderek gelişirken olaylara iyimser yaklaşmalısınız. Bu aralar kendinize yüklenmeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğlenceli konulara odaklanacaksınız. Aşk hayatınız, varsa çocuğunuzla ilgili konular ya da sanata dayalı işleriniz devreye girebilir. Size sıkıntı çıkaran konulardan uzaklaşmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ailevi konular hayatınızda daha fazla yer edecek. Bazı planlarınızı gözden geçirmek için evinizden daha iyi bir yer olamaz. Arkadaşlarınızla iletişim sorunlarınızı çözün.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz yüksek olacak. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar sizi sosyal çevrelerde ve iş hayatınızda mutlu edebilir. İş görüşmelerinizdeki öneriler pek hoşunuza gitmeyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular kafanızı kurcalayabilir. İş alanlarınızda yapacağınız görüşmeler, maddi olarak sizi rahatlatacak. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Pratik hareket etmek size kazandırabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, vaktinizin çoğunu kendinize ayıracaksınız. Sizi eğitecek ve gelişiminizi hızlandıracak konulara eğilmek isterken, etrafınızda gelişen başka olaylara da ilginizi aktarabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylara yaklaşırken, geçmişi baz alarak hareket edebilirsiniz. Size gizemli gelecek konu ve olaylara yönelik hareket edeceksiniz. Özel hayatınızda gelişen olaylara anlayışla yaklaşın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklarınız veya sevdiğiniz kişiyle keyifli aktiviteler devreye girebilir. İnsanlarla uyumlu olmayı başaracaksınız. Karşı tarafa önem verdiğiniz bu dönemde iş alanlarınızı boşlamayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer konularınız hızlanırken, kalabalık ortamlarda bulunma isteğiniz yüksek olacak. Yapmanız gerekenleri tamamlarsanız ilgilenmeniz gereken asıl konulara da sıra gelir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, eğitim, ticaret veya hukuk hayatınızda daha fazla yer edebilir. Akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz. Aile ortamlarınızdaki konular gözünüzde büyüyebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para ödemeleriniz ve bütçe konularınız devrede olurken, aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edebilir. Ailevi ortamlarda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA