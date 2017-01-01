Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (8 Mayıs 2017)

Haftaya Ay, Terazi burcundayken ilişkilerimizin ve ortaklı işlerimizin üzerine düşerek başlıyoruz. Harekete geçme enerjimiz ve iyimserliğimiz yüksek olacak. Sıkılganlıklarımızı kontrol etmeli, ilişkilerimizde anlık çıkışlardan kaçınmalıyız. Yarın, otoritelerden alacağımız etkili güçle yolumuzda ilerleyeceğiz. Çarşamba günü farklı konulara ilgi gösterirken, perşembe günü devreye girecek dolunayla beraber hayatımıza etki etmeyen kişileri bırakma enerjisi devrede olacak. Enerjimiz yanlış ve düşük çalışabilir. Girişimlerimizde yanıltıcı adımlardan uzak duralım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel ilişkilerinizde iletişiminizi devreye sokmalısınız. Tamamen kendi yapacaklarınıza odaklısınız. Sizi seven insanlarla olan diyaloglarınızda onlarla beraber hareket etmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işleriniz devrede olacak. Parasal konularda ufak tefek sıkıntılar olsa bile becerileriniz giderek gelişirken olaylara iyimser yaklaşmalısınız. Bu aralar kendinize yüklenmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğlenceli konulara odaklanacaksınız. Aşk hayatınız, varsa çocuğunuzla ilgili konular ya da sanata dayalı işleriniz devreye girebilir. Size sıkıntı çıkaran konulardan uzaklaşmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ailevi konular hayatınızda daha fazla yer edecek. Bazı planlarınızı gözden geçirmek için evinizden daha iyi bir yer olamaz. Arkadaşlarınızla iletişim sorunlarınızı çözün.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminiz yüksek olacak. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar sizi sosyal çevrelerde ve iş hayatınızda mutlu edebilir. İş görüşmelerinizdeki öneriler pek hoşunuza gitmeyebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konular kafanızı kurcalayabilir. İş alanlarınızda yapacağınız görüşmeler, maddi olarak sizi rahatlatacak. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Pratik hareket etmek size kazandırabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, vaktinizin çoğunu kendinize ayıracaksınız. Sizi eğitecek ve gelişiminizi hızlandıracak konulara eğilmek isterken, etrafınızda gelişen başka olaylara da ilginizi aktarabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olaylara yaklaşırken, geçmişi baz alarak hareket edebilirsiniz. Size gizemli gelecek konu ve olaylara yönelik hareket edeceksiniz. Özel hayatınızda gelişen olaylara anlayışla yaklaşın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklarınız veya sevdiğiniz kişiyle keyifli aktiviteler devreye girebilir. İnsanlarla uyumlu olmayı başaracaksınız. Karşı tarafa önem verdiğiniz bu dönemde iş alanlarınızı boşlamayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer konularınız hızlanırken, kalabalık ortamlarda bulunma isteğiniz yüksek olacak. Yapmanız gerekenleri tamamlarsanız ilgilenmeniz gereken asıl konulara da sıra gelir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat, eğitim, ticaret veya hukuk hayatınızda daha fazla yer edebilir. Akrabalarınızdan güzel haberler alabilirsiniz. Aile ortamlarınızdaki konular gözünüzde büyüyebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para ödemeleriniz ve bütçe konularınız devrede olurken, aile hayatınız için yapacağınız harcamalar sizi mutlu edebilir. Ailevi ortamlarda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.
HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA