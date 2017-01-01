Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (9 Mayıs 2017)

Bugün gökyüzünde devreye giren Güneş-Plüton olumlu açısının etkisiyle güçlü ve söz sahibi insanlardan göreceğimiz destekler son derece yüksek olabilir. Bizi etkileyen insanların arkamızda durduğunu görebiliriz ve bu durumdan alacağımız güçle önemli adımlar atabiliriz. Değişime istekli ve açık olabiliriz. Dolunay öncesinde gücümüzü etkili bir şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, patronlarınızdan veya kariyerinizi şekillendiren önemli insanlardan destek almanız çok kolay görünüyor. Maddi konularda kendinizi güçlü hissedebilir ve bu güçle hareket edebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli insanlardan hayatınız adına güzel destekler alabilirsiniz. Kendinizi yapılandırdığınız bu dönemde maddi konularda ufak tefek zorlanmalarınız olsa da bunları çok fazla kafanıza takmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gücünüzü çevreniz üzerinde gösterebileceksiniz. Parasal konularda güçlü insanlardan alacağınız destek çok yüksek olacak. Psikolojinizi güçlü tutmalı ve özel hayatınıza zaman ayırmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insandan alacağınız destekle sosyal çevrenizdeki işlerinizde gücünüzü ortaya etkili bir şekilde koyacaksınız. Öte yandan ortaklaşa işlerinizde de önemli güçler elde edeceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinize etki eden ve sizi dönüştürecek insanlarla bağlantılarınız kuvvetli olabilir. Kendinizi göstereceğiniz alanlarda duygusal sıkışmalarınız olsa da yapabilecekleriniz sizi yukarıya taşıyabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda, çocuğunuzla ilgili konularda veya sanatsal, kreatif işlerinizde sizi destekleyen etkiler altındasınız. Eğlenceyle birleştirdiğiniz gücünüzü işkollarınıza rahatlıkla aktarabileceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü yapınızla aile hayatınızda halledemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Ailenizden maddi konularda destek göreceksiniz. Aynı şekilde siz de onlara birtakım maddi meselelerde destek olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda birtakım hareketlilikler söz konusu olacak. Ortak hareket edeceğiniz konularda etkili ve dönüştürücü iletişiminizle her işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Hayat sizi destekliyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düzeni sağlamak ve bazı konuları halletmek için uygun bir gün olabilir. İş hayatınızda size yardım eden etkili insanlar devrede olabilir. Özel hayatınızda sinirli davranışlardan kaçınmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda sevdiğiniz insandan alacağınız destekler yüksek olacak. Her işin altına girmek isteyeceksiniz. Sportif faaliyetler, renkli aktiviteler ve eğlenceli yerler sizi daha da mutlu edebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda tamamlanmamış konuların üzerine düşebilirsiniz. Güçlü psikolojinizle, aile büyüklerinizin üzerinde istediğiniz etkiyi bırakabilirsiniz. Onlardan göreceğiniz destekler yüksek olacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Etkili arkadaşlarınız iş hayatınızda sizinle güç birliği içine girebilirler. İhtiyaç duyduğunuz gücü onlardan alabilirsiniz. Aynı zamanda beraber etkin bir şekilde önemli işlerin üzerine düşebilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA