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Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

"Onbir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldı. Peki Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tüm detaylar...

09 Mayıs 2017 Salı, 15:50:04 Güncelleme: 16:15:52

Müslümanlar arasında "onbir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldı. Peki Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte tüm detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanların oruç ibadetini tamamladığı Ramazan ayı, Müslüman aleminde heyecanla bekleniyor. Ramazan ayına girilmesiyle birlikte 30 gün boyunca oruç tutulacak. 30 gün boyunca imsak vaktinden akşam vaktine kadar oruçlar tutulacak ve bu yıl Ramazan ayı bu şekilde idrak edilecek.

Ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 dini takvimine göre bu yıl 27 Mayıs 2017'te başlayacak ve Müslümanlar oruç ibadetini gerçekleştirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 gün sürecek olan Ramazan ayının sonlanmasıyla Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayram boyunca akrabalar ziyaret edilecek, ihtiyacı olan kişilere yardım edilecek ve Müslümanlar dayanışmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün anlamını bir kere daha yad edecek. Çocuklar harçlıklarla veya hediyelerle sevindirilecek.

Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takvimine göre, üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 25 Haziran Pazar günü başlayacak.

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