Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (10 Mayıs 2017)

Bugün, birkaç ay içinde bir kez daha devreye giren Merkür-Uranüs birleşimiyle bilincimizde önemli açılmalar yaşanabilir. Farklı ve değişik konulara daha fazla ilgi gösterebiliriz. Değişik fikirler, düşünceler ve teknikler karşımıza gelebilir. İsyankâr ve tepkisel yaklaşımlar göstermemeye, sinirlerimizi ve ani tepkilerimizi kontrol etmeye çalışmalıyız. Sakarlıkları ve kazaları, beklenmedik davranışlarla, manevralarla üzerimize çekmekten kaçınmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza göre hareket edeceksiniz. Değişik olan her plan daha çok işinizi görecek. Maddi konularda aldığınız kararları uygulamadan önce gereksiz harcama yapmamaya özen gösterin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ani düşüncelerden kaynaklı tepkilerinize dikkat edin. Bazı olayların arkasındaki nedenleri anlayabilirsiniz. Hayata bakışınıza uygun olarak hareket edeceksiniz. Bir seyahat sizi heyecanlandırabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza göre hareket etmek isteyecek, arkadaş gruplarınızla planlar yapacaksınız. Bugün, duygularınızdaki zenginlik sizi ilginç kılabilir. Gün içinde önemli ve farklı konuşmalara açık olun.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık ortamlarda çabuk sıkılabilir ve birden fazla yerde olmak isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda değişik fikirlerin ve konuşmaların sizi her zamankinden daha fazla heyecanlandırdığını göreceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak veya ani yolculukların olacağı sıra dışı bir gün sizleri bekliyor. Değişik bir eğitim veya seyahat fırsatı sizi mutlu edebilir. Yeni projelerin ve konuların hayatınızı aydınlattığını göreceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal işlerinizde değişik bir fırsat karşınıza gelebilir. Eşinizin elde edeceği fırsatlar sizin işinize de yarayacak. İstediğiniz bir anlaşma veya proje gerçekleşebilir. Fırsatları değerlendirin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla farklı şeyler yapmak isteyecek, normal rutinin dışında bir gün geçireceksiniz. Özel ilişkilerinizde değişik olan daha fazla ilginizi çekebilir. Eğitimsel bir konu devreye girebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün karşınıza gelecek fırsatlarla iş hayatında beklenmedik bir konuşma ya da bir iş teklifi oluşabilir. Kendinizi her zamankinden farklı bir şekilde işlerinizde ortaya koymak önemli olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda sıra dışı ve beklenmedik bir gün geçirebilirsiniz. İlginç planlar veya konuşmalar devrede olabilir. İş konularında alacağınız haberlerle kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapacağınız kısa vadeli planlar hem sizin, hem de sevdiğiniz insanın hoşuna gidecek. Ailenizle konuşmalarınız farklı olabilir. Beklenmedik bir ev alım, satım, kiralama gibi işler devreye girebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza güzel fikirler, ilginç çözümler gelebilir. İletişim, satış, reklam ve pazarlama alanlarından birinde çalışıyorsanız bir fikir size para olarak geri dönebilir. Sıkıntılarınızı aşacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik bir para bağlantısı size çok büyük kazanç sağlayabilir. Fikirleriniz çevrenizdeki insanların fazlasıyla hoşuna gidecek. Siz de bunun sonucunda güzel kazançlar elde edebilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA