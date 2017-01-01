Annelerin kıymetini anlamak, anne sevgisini daha fazla yaşamak ve anneleri onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Peki Anneler günü ne zaman? Anneler Günü tarihçesi nedir? İlk Anneler günü ilk olarak ne zaman kutlandı?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? (2017)

Anneler Günü, annelere verilen değeri bir kere daha yad etmek, anneleri onurlandırmak ve önemini anlamak için kutlanan özel bir gündür. Bu özel günde annelerin önemini ön plana çıkarmak için çeşitli etkinlikler düzenlenir ve anneleri mutlu etmek adına hediyeler takdim edilir.

Anneler Günü, bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanmaktadır. Ülkemizde ise her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. Yani 2017 yılında Anneler Günü 14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlanacaktır.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü, tarihte ilk olarak Antik Yunanların, Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak yer alan "Rhea"nın onuruna kutlanan ilkbahar etkinlikleriyle başlamıştır.

Daha sonrasında ise Antik Romalılar, ana tanrıça Kibele onuruna bu özel günü kutladı. Ardından ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenli olarak kutlanmaya başlandı ve ardından diğer dünya ülkeleri bu özel günü kabul ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Twitter, geçtiğimiz yıl "Anneler Günü" için özel bir video hazırlamıştı. Videoda Twitter kullanıcılarına sesleniyor ve böyle bir günde annenize tweet atmayın ve onu arayın diyor.