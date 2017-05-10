Güneş kendini yavaş yavaş göstermeye başlayınca, kombinlerin vazgeçilmez parçalardan biri olan güneş gözlükleri de önem kazandı. Kıyafetlerde olduğu gibi yaz aylarının sevilenleri arasında yer alan güneş gözlüklerinin de modası her sezon kendini yenilemeye devam ediyor. Peki 2017 güneş gözlüğü trendleri neler? Gözlük çerçeveleri yeni sezonda nasıl olacak? İşte 2017 güneş gözlüğü modası ve sezonun en sevilen güneş gözlüğü modelleri...

PİLOT GÖZLÜKLER YÜKSELİŞTE

Bir dönem oldukça rağbet edilen pilot güneş gözlükleri tekrar yükselişte! Renkli, canlı, sade ya da hareketli... Hangisini seçerseniz seçin pilot gözlüklerinizle oldukça hoş gözükeceksiniz.

ÇİFT CAMLI MODELLER

Çift camlı gözlük modeli nasıl olur demeyin! Bu sezon oldukça fazla göreceğiniz çift camlı gözlük modelleriyle sıra dışı bir görünüm yaratmak elinizde. Üst üste takılmış gibi görünen bu tasarımlara dünyaca ünlü markalar da koleksiyonlarında yer verdi.

BÜYÜK ÇERÇEVELİ GÖZLÜKLER

Geçen sezon küçük çerçeveli gözlükler oldukça revaçtaydı. Yeni sezon bu trend devam edecek ancak büyük çerçeveli gözlükler daha da yükselişe geçecek. Yani eğer büyük çerçeveli gözlükler favorinizse yeni sezon bolca bu gözlüklerden takabilirsiniz. Üstelik birkaç sezon boyunca bu moda eskimeyecek.

GELECEĞE DÖNÜŞ!

Tasarımcıların yeni sezon bilim kurgu filmlerinden ilham alarak hazırladığı geometrik çerçeveli gözlükleri, gözlük modasına fütüristik bir hava katıyor. Gri rengin bolca kullanıldığı bu modeller, iddialı kesimiyle tüm bakışları üzerinize toplayacak!

RENKLİ CAMLAR

Kış aylarından beri yavaş yavaş etrafta gördüğümüz farklı renkteki camlar, modanın renkli cama kayacağının göstergesi! Peki renkli camlar arasında en popüleri hangisi? Tabii ki sarı... İster bol detaylı ister sade... Her modelin sarı camlısına rastlayabilirsiniz.

PASTEL MODELLER

Renkli cam modasından sonra en çok etrafta göreceğimiz renk pastel tonlar olacak. Pudra pembesi, lila, kahve tonları yeni sezon aramızda!

GEOMETRİK DESENLER

Dünyaca ünlü gözlük tasarımcıları yeni sezonda geometrik çerçeveleri kullanarak bu trendin daha birkaç sezon boyunca devam edeceğinin sinyalini veriyor.

MERMER ETKİSİ

Bu sezon mermer efekti modaya hakim oldu. Mermer tırnaklar, kıyafetlerde mermer baskılar ve son olarak da mermer desende çerçeveli gözlükler... Vintage bir duruş sergilemek için muazzam bir parça olan mermer gözlüklere yeni sezonda sahip olmalısınız.

KELEBEK ETKİSİ

2017 gözlük modasında kelebek çerçeveler yükselişte! Nasıl ki bir kelebeğin kanatları dikkatimizi her daim çekebiliyorsa kelebek gözlükler de yeni sezon "ben buradayım" diyecek. Göz alıcı ve kışkırtıcı bir görünümün anahtarı olan kelebek çerçeveli gözlükler sade bir kombine bile iddia katıyor.