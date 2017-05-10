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Yaşam

Annelere kıyafet önerileri

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:43:18

Gebelik süreci kadınlar için rahat geçebildiği gibi zorlu da geçebiliyor. Yaşam tarzını olduğu gibi etkileyen bu olayda hamile kıyafetleriyle hem rahat edebilir hem de moralinizi yüksek tutabilirsiniz.

Kadınlar hem kendilerine iyi bakmalı, güzel görünmeli ve hem de kendilerini iyi hissetmeli. Peki ama nasıl? Basit yönetmelerle bu olaya çözüm bulmak mümkün.

Rahatlığı öne çıkarın
Hamile olmak ya da çocuk sahibi olmak şıklığı etkileyen bir konu değil. Dar kalem etekler ya da göğsü sıkıştıran gömlekler yerine bol paça pantalon ve üzerine triko ile durumu gayet kurtarabilirsiniz. Yeter ki içinde kendinizi rahat hissedebileceğiniz kıyafetler tercih edin.

Elbiseler seçin
Tek parça hayat kurtatır. Alt üst ne giyeceğim derdi olmadan tek bir hamlede günü çıkartabileceğiniz elbiselere dolabınızda yer edin. 

Naturel tonları tercih edin
Renk uyumu yakalamak için hem zaman hem de emek harcamak gerekir. Oysa böyle bir vakti olmayanlar için çok basit bir yöntem var. Naturel tonlar; siyah, lacivert, bej, beyaz gibi her kıyafete uyacak bir iki joker kıyafetle gardırobunuzda yer açarak zarif bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Takılarla zenginleşin
Takı bir kıyafeti ortaya çıkaran en önemli unsurdur. Düz bir kıyafet giyseniz bile taktığınız bir aksesuarla kolayca şık bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Bir şapka, gözlük ve hatta bir eşarpla bile bu farklı havayı yakalayabilirsiniz.

Bakımlı gözükmeyi es geçmeyin
Rahat olmak başka özensiz, bakımsız olmak başka, bunu sakın unutmayın! Spor kıyafetlerle bile güzel gözükmek mümkün. Bir jean altına spor ayakkabı bile giyseniz saçlarınız toplu gözüksün ya da elinizde oje bulunsun. Böylece hem kendinizi iyi hisseder hem de özenli gözükürsünüz.

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