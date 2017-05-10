Annelere kıyafet önerileri

Gebelik süreci kadınlar için rahat geçebildiği gibi zorlu da geçebiliyor. Yaşam tarzını olduğu gibi etkileyen bu olayda hamile kıyafetleriyle hem rahat edebilir hem de moralinizi yüksek tutabilirsiniz.

Kadınlar hem kendilerine iyi bakmalı, güzel görünmeli ve hem de kendilerini iyi hissetmeli. Peki ama nasıl? Basit yönetmelerle bu olaya çözüm bulmak mümkün.

Elbiseler seçin

Tek parça hayat kurtatır. Alt üst ne giyeceğim derdi olmadan tek bir hamlede günü çıkartabileceğiniz elbiselere dolabınızda yer edin.

Naturel tonları tercih edin

Renk uyumu yakalamak için hem zaman hem de emek harcamak gerekir. Oysa böyle bir vakti olmayanlar için çok basit bir yöntem var. Naturel tonlar; siyah, lacivert, bej, beyaz gibi her kıyafete uyacak bir iki joker kıyafetle gardırobunuzda yer açarak zarif bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Bakımlı gözükmeyi es geçmeyin

Rahat olmak başka özensiz, bakımsız olmak başka, bunu sakın unutmayın! Spor kıyafetlerle bile güzel gözükmek mümkün. Bir jean altına spor ayakkabı bile giyseniz saçlarınız toplu gözüksün ya da elinizde oje bulunsun. Böylece hem kendinizi iyi hisseder hem de özenli gözükürsünüz.