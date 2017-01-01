Berat Kandili nedeniyle oruç tutmak isteyen vatandaşlar, merakla "imsak vakti ne zaman?" diye soruyor. Peki İmsak vakti ne zaman? İmsak vakitleri nasıl öğrenilir? İşte il il imsak vakitleri...

İMSAK VAKTİ NE ZAMAN? (İMSAK SAAT KAÇTA?)

Oruç tutan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan olan imsak vakti, İstanbul için 04:00, Ankara için 03:50, Bursa için 04:04, Erzurum için 03:17, Edirne için 04:06, Trabzon için 03:17, İzmir için 04:20 ve Çanakkale için 04:15'tir.

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İFTAR VAKTİ NE ZAMAN? (ORUÇ SAAT KAÇTA BİTİYOR?)

Berat Kandili nedeniyle oruç tutan vatandaşlar oruçlarının tamamlanacağı vakit olan akşam ezanı vaktini; yani iftar saatini merakla bekliyor. İstanbul için iftar vakti 20:17, Trabzon için iftar vakti 19:35, Erzurum için iftar vakti 19:26, Edirne için iftar vakti 20:29, Bursa için iftar vakti 20:15 ve Ankara için iftar vakti 19:59'dur.

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Berat Kandili günü oruç tutmak Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından şöyle tavsiye edilmiştir;

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.”(İbn Mâce)