ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Düğün makyajında dikkat edilmesi gerekenler

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:21:24 HABERTURK.COM

Evlenme planı yapan her gelin adayı kuşkusuz aylar öncesinden düğün hazırlıklarına başlar. Peki düğün hazırlıklarının önemli bir bölümü olan düğün makyajı nasıl yapılır?

  • 1 Düğün makyajında dikkat edilmesi gerekenler
    1 | 23

    İki insanın hayatını birleştirdiği, belki de ömürde dönüm noktası sayılabilecek evlilik törenlerinde saç, gelinlik ve makyaj oldukça önem taşıyor. 

  • 2 Düğün makyajında dikkat edilmesi gerekenler
    2 | 23

    Gelin adayları bu özel günde kendini makyaj sanatçılarına teslim etmeyi tercih etse de aslında birkaç tüyo ile gelin makyajınızı kendiniz de kolaylıkla yapabilirsiniz. 

  • 3 Düğün makyajında dikkat edilmesi gerekenler
    3 | 23

    Eğer bir makyaj sanatçısına başvuracaksanız da bu önerilerle düğün makyajınızda ne istediğinizi daha iyi bir şekilde fark edebilirsiniz. İşte düğün makyajı önerileri...

  • 4 Düğün makyajında dikkat edilmesi gerekenler
    4 | 23

    DÜĞÜN MAKYAJINDA TEN ÜRÜNLERİ NASIL KULLANILMALI?

    İlk olarak düğün makyajı, deneme yanılma ile en güzel sonucu verir. Bu nedenle önceden düğün makyajı denemeleri yaparak ne istediğinize daha iyi karar verebilirsiniz. 

  • 5 Düğün makyajında dikkat edilmesi gerekenler
    5 | 23

    Ayrıca ışıldayan ancak çok da fazla parlak görünüme sebebiyet verecek ürünler kullanmamakta fayda var. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000