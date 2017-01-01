İki insanın hayatını birleştirdiği, belki de ömürde dönüm noktası sayılabilecek evlilik törenlerinde saç, gelinlik ve makyaj oldukça önem taşıyor.
Gelin adayları bu özel günde kendini makyaj sanatçılarına teslim etmeyi tercih etse de aslında birkaç tüyo ile gelin makyajınızı kendiniz de kolaylıkla yapabilirsiniz.
Eğer bir makyaj sanatçısına başvuracaksanız da bu önerilerle düğün makyajınızda ne istediğinizi daha iyi bir şekilde fark edebilirsiniz. İşte düğün makyajı önerileri...
DÜĞÜN MAKYAJINDA TEN ÜRÜNLERİ NASIL KULLANILMALI?
İlk olarak düğün makyajı, deneme yanılma ile en güzel sonucu verir. Bu nedenle önceden düğün makyajı denemeleri yaparak ne istediğinize daha iyi karar verebilirsiniz.
Ayrıca ışıldayan ancak çok da fazla parlak görünüme sebebiyet verecek ürünler kullanmamakta fayda var.