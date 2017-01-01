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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
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"Gençler 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, vaazında "Sevgili gençler 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun. İnternette sosyal medyada beyninizi teslim alan yüreğinizi işgal eden her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden ve yazıdan uzak durun" dedi

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:38:40 Güncelleme: 18:45:54 AA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "sabah namazı buluşmaları" kapsamında geldiği Konya'da gençlere, "Sevgili gençler 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun. İnternette sosyal medyada beyninizi teslim alan yüreğinizi işgal eden her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden ve yazıdan uzak durun." uyarısında bulundu.

Görmez, "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında tarihi bedesten içerisinde yer alan Kapu Camisi'nde sabah namazını kıldırıp, vaaz verdi.

Vaazında sabah namazının faziletlerini anlatan Görmez, "Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, 'Eğer siz sabah namazını bu şekilde cemaatle kılmanın faziletini bilseydiniz ve gücünüz yetmeseydi sürünerek gelirdiniz.' buyuruyor. Elhamdülillah biz ayakta geliyoruz. Sürekli bu nimeti Yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum. Sevgili gençler bu nimetten kendinizi mahrum bırakmayın." diye konuştu.

Gençlere çeşitli nasihatlarda bulunan Görmez, müminin hayatını cennete dönüştürmek için anlamsız, faydasız ve lüzumsuz sözlerden, davranışlardan, tartışmalardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Günde beş vakit kılmanın önemine değinen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sevgili gençler 140 karakterli lüzumsuz ifadelerden uzak durun. İnternette sosyal medyada beyninizi teslim alan yüreğinizi işgal eden her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden ve yazıdan uzak durun. Ta ki kimse gelip kalbinizi cep telefonuyla işgal etmeye ve cep telefonuyla aklınızı ve ruhunuzu teslim almaya kalkmasın."

Kılınan beş vakit namazla Allah ile buluşulduğunu aktaran Görmez, gençlerden Onunla konuşmaktan, secdede muhabbet etmekten kendilerini mahrum bırakmamalarını isteyerek, "Cenabıhak bizleri bu büyük nimetten hiçbir zaman mahrum bırakmasın, Müslüman zürriyetini kıyamet sabahına kadar ibadetsiz, namazsız, niyazsız eylemesin inşallah." diye konuştu.

Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rifat Feyziç, dua etti.

Vaazının ardından vatandaşlarla sohbet eden Görmez, Süreyya Yıldızı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

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