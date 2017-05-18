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Felçli blogger'ın büyük başarısı

Geçirdiği talihsiz kaza sonucu tekerlekli sandalye ile yaşayan Jordan Bone, moda bloggerı oldu

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15 yaşında geçirdiği bir araba kazası sonucu kolları ve bacakları felçli kaldığı için tekerlekli iskemleyle yaşamak zorunda kalan Jordan Bone, Youtube sitesinde 200 binden fazla takipçisi bulunan bir moda blogcusu oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre BBC’nin haberine göre kazadan sonra depresyona giren Bone, kendi durumunda olan kişilere yardım edebilmek amacıyla Youtube’dan iyimserlik üzerine videolar hazırlamaya girişmiş. Ardından insanların makyajını nasıl yaptığını sorması ona ilham vermiş ve sonunda bu konuda videolar hazırlayacak duruma gelmiş. Facebook sayfasında 17 milyon, Youtube’da ise beş milyon kişi bu videoları izlemiş. Moda ve güzellik uzmanı Bone, ayrıca iyimserlik misyonunu bir adım öteye götürerek “My Beautiful Struggle” (Benim Güzel Mücadelem) isimli bir kitap da çıkardı.

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