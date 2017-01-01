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Dünyanın en uzun kedisi

Avustralya Melbourne'de yaşayan Stephy Hirst 2013 yılında küçük bir kedi sahiplendi. Şimdilerde kocaman olan Omar isimli kedi, büyüklüğüyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:13:43 Güncelleme: 16:23:07 HABERTURK.COM

Avustralya Melbourne’de yaşayan Stephy Hirst’in 2013 yılında sahiplendiği ve Omar ismini verdiği kedi, bir internet fenomenine dönüştü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ağırlığı 14 kiloya ulaşan, boyu ise 1.20 metreyi bulan “maine coon” cinsi Omar’ın adına açılan Instagram hesabındaki fotoğraflar, yüz binlerce kez görüntülendi. Hirst, kedisinin ölçülerini tescillemek için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmaya hazırlanıyor.

 

 

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