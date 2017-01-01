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Sayısal Loto sonuçları sorgula (20 Mayıs 2017)

20 Mayıs 2017 Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:43:56 Güncelleme: 22:46:20

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununun 1071. hafta çekilişi gerçekleştirildi. 20 Mayıs 2017 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 684 bin 527 lira 75 kuruş ikramiye devretti. İşte Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 9 - 11 - 28 - 29 - 33 - 37

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.684.527,75 TL
5 bilen kişi sayısı : 90 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.882,65 TL
4 bilen kişi sayısı : 7.139 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,70 TL
3 bilen kişi sayısı : 133.841 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,25 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Sayısal Loto çekilişleri, bu oyun için özel olarak hazırlanan çekiliş küreleri kullanılarak numaraların çekilmesiyle yapılmaktadır. Yapılan çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği günlerde ve saatlerde düzenli olarak yapılmaktadır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder.

İkramiye kuponlarına herhangi bir ikramiyenin isabet etmesi durumunda talihli kişi, kazandığı ikramiyeyi yetkili bayi ve şubelerden alabilmektedir. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Sayısal Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

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