Tüm dünyada Müslümanlar tarafından iple çekilen ve "Onbir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. Peki Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman? İşte Ramazan ayı hakkında tüm detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz yıl 6 Haziran 2016 Pazartesi günü başlayan ve 4 Temmuz Pazartesi akşamı sonlanan Ramazan ayı, bu yıl 26 Mayıs Cuma gününü 27 Mayıs Cumartesi gününe bağlayan gece sahurla beraber başlayacak. Bir ay boyunca tutulacak oruçlarla tamamlanacak olan Ramazan ayı 24 Haziran'da son orucun tutulmasıyla sonlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 gün sürecek olan Ramazan ayının sonlanmasıyla Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayram boyunca akrabalar ziyaret edilecek, ihtiyacı olan kişilere yardım edilecek ve Müslümanlar dayanışmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün anlamını bir kere daha yad edecek. Çocuklar harçlıklarla veya hediyelerle sevindirilecek.

Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takvimine göre, üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 25 Haziran Pazar günü başlayacak.

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILMALIDIR?

● Helâl lokma dindarlığın, takvânın temelidir. Onun için lokmanın helâl olmasına çok dikkat etmek lâzım!..



● İftarda da biraz hafif yemeliki, açlığın faydaları, aç durmanın, oruç tutmanın manevî faydaları, maddî faydaları, sıhhî faydaları vücut üzerinde görülsün...

● Teravih namazını, sakin sakin, tâdil-i erkân ile, rükûsuna, secdesine hakkını vererek namaz kıldıran imamların arkasında namaz kılmalı!.. Hırsızlığın en kötüsü namazda rükûdan, secdeden çalmaktır. Yatsıdan sonra kılınan bu teravih namazı gece namazından sayılır. Gece namazının sevabı da çok büyüktür ama, Ramazanda sevap daha da büyükleşiyor.



● Özellikle sahura, uykuyu bölüp kalmak lâzım. Çünkü gece kalkmaya alışma çalışmasıdır Ramazan... Sahura yemek yiyeceğiz diye kalkıp, bir ay sahur vaktinde, seher vaktinde uyanmayı öğrenince, senenin öbür zamanlarında da o güzel vakitte kalkıp ibadet etmeye bir alıştırmadır,



● Sahura kalkıldığı zaman, bir de abdest alınmalı, iki rekât-dört rekât, hanım yemeği hazırlayıncaya kadar, çoluk çocuk sofraya toplanıncaya kadar bir teheccüd namazı kılınmalı. Sahurda kılınan namaz çok sevaptır.



● Sahurdan sonra camide namaz kılmaya gitmeli. Evde kılmak, cemaatle bile olsa, çoluk çocuğu toplayarak cemaatle kılsa bile, camide kılmaya denk olamaz. Camiye gidemiyorsa, hiç değilse bir müddet başka bir ibadetle meşgul olup sonra kılmalı.

● İftar yemeğini hafifçe geçirerek, fazla vakit kaybetmeden camiye gidilip cemaatle akşam namazı kılınmalı.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç, imsâk vaktinde başlar. Oruca niyet eden kimse bu vakitten itibaren herhangi bir şey yiyemez, içemez ve orucu bozan şeyleri yapamaz. Bu durum akşam güneş batıncaya kadar devam eder.

Güneş battıktan sonra yiyip içmek sûretiyle orucunu açar. Kısaca niyet ederek, imsâk vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek, ve orucu bozan şeylerden sakınmakla bir günlük oruç ibadeti yerine getirilmiş olur.

2017 RESMİ DİNİ GÜNLER VE TATİLLERİ

29 Mart 2017 Üç ayların başlangıcı 27 Mayıs 2017 Ramazan ayının başlangıcı 21 Haziran 2017 Kadir Gecesi 24 Haziran 2017 Ramazan Bayramı Arefesi 25 Haziran 2017 Ramazan Bayramı 1. Gün 26 Haziran 2017 Ramazan Bayramı 2. Gün 27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı 3. Gün 31 Ağustos 2017 Kurban Bayramı Arefesi 1 Eylül 2017 Kurban Bayramı 1. Gün 2 Eylül 2017 Kurban Bayramı 2. Gün

3 Eylül 2017 Kurban Bayramı 3. Gün 4 Eylül 2017 Kurban Bayramı 4. Gün

RAMAZAN SÖZLERİ

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.

Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır.

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmelidir.

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur.

Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.

Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir.

Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.