Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (23 Mayıs 2017)

Bugün sabah saatlerinde sıkılganlıklarımız yüksek olabilir. Kafamıza göre davranmak ön plana çıkabilir. Satürn’den alacağımız desteklerle duygusal olarak fark ettiğimiz bazı konuları kalıcı ve uzun soluklu noktalara taşıyabiliriz. Öğlen saat 15.32’ye kadar Ay boşlukta olacağından, önemli işlerimizdense tamamlanması gereken konuların üzerine eğilmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde hayatınızı duygusal ihtiyaçlarınıza göre şekillendireceksiniz. Anlık kararlar devreye girebilir. Para alışverişlerinizde gücünüzü etkin bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, harekete geçmek sizin için kolay olmayabilir. Yakın çevrenizin yapacağı kısa vadeli planları abartılı bulsanız bile onlara dahil olun. Etrafınızdaki olaylardan kendinizi soyutlamayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizden son derece olumlu etkileşimler alacaksınız. Fiziksel aktiviteler için gayet uygun bir gün olacak. Özellikle öğleden sonra vücudunuzdan daha çok aklınızı çalıştıracaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla bir aradayken kafanız başka yerlerde olabilir. Samimi ortamlarda olmayı tercih edeceksiniz. Bir yandan da hayatın anlamını fazlasıyla sorguladığınız bir dönem içindesiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önünüze ilginç seçenekler çıkacak ve siz çok şaşıracaksınız. Sabah saatlerinde keyfinize yönelik durumlar içinde olabilirsiniz. Bugün duygularınızı abartmaya fazlasıyla meyilli olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak akrabalarınızdan alacağınız haberler sizi duygusal anlamda harekete geçirebilir. Bugün, evde durmaya niyetiniz yok gibi gözüküyor. Kariyerinizde çok güzel gelişmelere açık olacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda söylenenleri kendi tarafınızdan görüp karşı tarafı ciddiye almayabilirsiniz. İlişkinizdeki iniş çıkışlar bundan kaynaklanıyor. Adaletinizi sevdiğiniz kişiden esirgemeyin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda hassas tavırlarınız olacak. Sizi değiştirecek kararlar almaya heveslisiniz. Gün içinde yapılması gerekenlere odaklanırken, aşk hayatınızda kendinizi gerçeklerden soyutlamayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fiziksel olarak kendinizi güçlü göreceksiniz. Kendinizi duygusal konularda ve iş anlamında zorlamamaya özen göstermelisiniz. Para harcamalarınız gün içinde her zamankinden yüksek olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda güzel gelişmelere gebe olacağınız birkaç gün sizi bekliyor. Arada bazı şeyleri oluruna bırakmak sizin için kolay olmasa bile, biraz kendinizi zorlamaktan zarar gelmez.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha çok kendi halinizde kalmak ve hayatın tadını çıkarmak isteyeceksiniz. Vaktinizi kendi işlerinize ve hobilerinize ayırmalısınız. Bugün, önemli işlerden ve görüşmelerden kaçınmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sahip olduklarınız konusunda ve para alanlarınızda enerjiniz yüksek çalışacak. Keyfiniz yerinde olacak. Yalnız abartılı ve riskli harcamalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.

Hande Kazanova / Gazete Habertürk