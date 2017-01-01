Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu oyunu için 832. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi, Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'ta yer alan binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler 21:15'te başlar ve kazanan numaraların belirlenmesinin ardından en geç 21:45'e kadar sonuçlar açıklanır.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları için "nasıl öğrenilir" diye soran vatandaşlar, sonuçların nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi olarak açıklanmaktadır ve MPİ internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Şans Topu sonuçlarıyla beraber ikramiye bilgileri ve çekilişin resmi videosu yine aynı sayfa üzerinden vatandaşlarla paylaşılmaktadır. Öte yandan Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri, MPİ tarafından açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına yansımaktadır.

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BİR ÖNCEKİ HAFTA 692 BİN 274 LİRA 81 KURUŞ DEVRETTİ

Şans Topu oyununun geçtiğimiz hafta yapılan 831. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmayında 692 bin 274 lira 81 kuruş haftaya devretti.

17 MAYIS 2017 TARİHLİ ŞANS TOPU SONUÇLARI: 05 - 06 - 09 - 10 - 14 + 01

İKRAMİYE BİLGİLERİ

Çekilşte 5 bilen 19 kişi 3 bin 644'er lira, 4+1 bilen 191 kişi 362 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 825 kişi 32 lira 75'er kuruş, 3+1 bilen 5 bin 204 kişi 22 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 433 kişi 4'er lira, 2+1 bilen 49 bin 84 kişi 6 lira 65'er kuruş ve 1+1 bilen 160 bin 533 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

5+1 Bilen Kişi Sayısı: 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye: 692.274,81 TL 5 Bilen Kişi Sayısı: 19 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3.644,00 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı: 191 Kişi Başına Düşen İkramiye: 362,45 TL 4 Bilen Kişi Sayısı: 2.825 Kişi Başına Düşen İkramiye: 32,75 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı: 5.204 Kişi Başına Düşen İkramiye: 22,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı: 80.433 Kişi Başına Düşen İkramiye: 4,00 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı: 49.084 Kişi Başına Düşen İkramiye: 6,65 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı: 160.533 Kişi Başına Düşen İkramiye: 3,85 TL