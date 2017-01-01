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Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu
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Helal olsun! İşte üniversitelilerden bir efsane!

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden muhteşem proje...

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:28:33 Güncelleme: 21:13:16 HABERTURK.COM

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sistem analizi dersi için hazırladıkları proje kapsamında, bir mobilya firmasının ürettiği otomobil şeklindeki çocuk yatağından, araba yaptılar. Öğrenciler, yaptıkları arabaya Fırtına -S- adını koydu.

Haberturk.com'un Whatsapp hattına ulaşan 4'ü Karadenizli olmak üzere toplam 8 kişilik grubun isimleri şöyle; Halil İbrahim Aksu, Seyfullah Uslu, Serkan Öztürk, Cihan İnaç, Hüseyin Cem Dağhan, Furkan Gül, Hasan Özkaynak, Mustafa Turhal.

Öğrencilerin projesine en büyük destek ise öğretim görevlileri İdris Çalışkan, Mehmet Bayık ve İsmail Tuna'dan geldi.

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