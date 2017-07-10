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Dain Yoon, çizimleriyle gerçekliğe meydan okuyor!

29 Haziran 2017 Perşembe, 17:48:43 HABERTURK.COM

Renklerin kombinasyonuyla dans ederek yaptığı gerçeküstü çizimler iki kez bakmak zorunda bırakabilir. İşte o gerçekliğe meydan okuyan çizimler!

  • 1 Dain Yoon, çizimleriyle gerçekliğe meydan okuyor!
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    Dain Yoon, pek çok sanatçıdan farklı bir makyaj sanatçısı.

  • 2 Dain Yoon, çizimleriyle gerçekliğe meydan okuyor!
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    Daha uzun kirpikler ve daha kırmızı dudaklı yansımalar yapmak yerine, aklınızı karıştırmak için gerçekliğe meydan okuyan yansımalar üretiyor.

  • 3 Dain Yoon, çizimleriyle gerçekliğe meydan okuyor!
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    Yoon, kendini görsel bir yanılsama sanatçısı olarak tanımlıyor.

  • 4 Dain Yoon, çizimleriyle gerçekliğe meydan okuyor!
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    Suluboya kullanarak olağanüstü bir dudak, göz ve genel yüz illüzyonu ortaya çıkarabiliyor.

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  • 5 Dain Yoon, çizimleriyle gerçekliğe meydan okuyor!
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    Renklerin kombinasyonunu kullanarak adeta renklerle dans ediyor!

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