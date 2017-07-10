YAŞAM
Dain Yoon, çizimleriyle gerçekliğe meydan okuyor!
29 Haziran 2017 Perşembe, 17:48:43 | Güncelleme: 10 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:31:02
HABERTURK.COM
Renklerin kombinasyonuyla dans ederek yaptığı gerçeküstü çizimler iki kez bakmak zorunda bırakabilir. İşte o gerçekliğe meydan okuyan çizimler!
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Dain Yoon, pek çok sanatçıdan farklı bir makyaj sanatçısı.
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Daha uzun kirpikler ve daha kırmızı dudaklı yansımalar yapmak yerine, aklınızı karıştırmak için gerçekliğe meydan okuyan yansımalar üretiyor.
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Yoon, kendini görsel bir yanılsama sanatçısı olarak tanımlıyor.
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Suluboya kullanarak olağanüstü bir dudak, göz ve genel yüz illüzyonu ortaya çıkarabiliyor.
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Renklerin kombinasyonunu kullanarak adeta renklerle dans ediyor!
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Çoğu zaman yapacağı yansımaları kendi vücudu ve yüzünde sergileyerek eserle bir bütün oluşturuyor.
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Resimleri çizmek onun için oldukça zor, çünkü Yoon'a göre her şeyi çizmek zorunda ve bir şeyleri çizebilmek için kayıt yapmak zorunda.
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Her şeyi düzgün görünmesi için bir aynaya bakarak veya kamerayı kullanarak çizimler yapıyor.
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Yoon, "Sıradan bir hayatta bile her şey farklı perspektiflerle mükemmel ilham kaynağı olabilir" diyor ve ekliyor...
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"Rutinimden ilham alan bir şey seçersem, rutinim bile ilham kaynağı olur; filmler çoğu kez beni bakış açımdan vazgeçmem için bana yardım eder."
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Eğitimli ressam ve makyaj sanatçısı olan Dain Yoon, sanatının insanları benimsemesine ve "bir kitabı, kapağına göre yargılamama" fikrine özendirmek istiyor.
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Bu görüşte olan Yoon'un eserleri o kadar çarpıcı ki, photoshop'u bile kullanmadığına inanmak oldukça güç!
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İlk bakışta çizdiği birden fazla görselden gerçek olanı bulamayabilirsiniz...
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Yaptığı bu eseleri incelerken bazılarına 2 kez bakmaz zorunda kalacaksınız.
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İşte o gerçekliğe meydan okuyan yansımalardan oluşan etkileyici eserler!
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