Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günleri, tüm Müslümanlar birbirlerinin Cuma gününü kutlamaktadırlar. Ancak yüz yüze görüşemeyen müminler ise birbirlerinin Cuma gününü kısa mesaj yoluyla kutlamaktadır. İşte en güzel Cuma mesajları...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (2017)

Bu mübarek Cuma gününün tüm inanalar için hayırlara vesile olmasını diliyorum...

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan ve mutluluk denen o en güzel duygu sizlerle olsun. Cumanız mübarek olsun...

Ya Rabbi; gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki, kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı ve nurlu Cumalar...

Rabbim bizleri; dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkasının duasını taşıyan ve duası kabul olan kullardan eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar...

Şükür ki; karanlığı aşan ve Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım; Cuma günleri kazanacağımız sevapları, nurdan mürekkeplerle yazdır meleklerine, amin. Hayırlı Cumalar.

Gününüz aydın, neşeniz bol, işleriniz hayırlı ve kazancınız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar...

Cuma günü öyle bir an vardır ki, o anda edilen dualar geri çevrilmez... Hayırlı Cumalar.

Açtım ellerimi mevlaya, başladım canı gönülden duaya. Allah kabul etsin kardeşler, haydi hep birlikte Cuma'ya! Hayırlı Cumalar...

Bir duanın sessizliği düşerken ruhuma, anlarım ki vakit aşk vakti; günlerden Cuma! Hayırlı Cumalar...

Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun, Cuma'nız mübarek olsun.

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." Cumanız mübarek olsun...

Rabbim bizleri rahmet nazarından, cennet kokusundan ve kendi rızasından mahrum etmetsin. Hayırlı Cumalar...

Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Cumanız mübarek olsun...

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur; hallolur. Hayırlı Cumalar...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Güzel bir şekilde resimli Cuma mesajı göndermek isteyen müminler de, "en güzel resimli Cuma mesajları" diye arama yapıyor. İşte en güzel resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları

resimli cuma mesajları

en güzel cuma mesajları