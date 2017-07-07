İslam dininin Ramazan'dan sonra bir diğer dini bayramı olan Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Aynı zamanda tatil planları yapacak olan vatandaşlar da "Kurban Bayramı ne zaman?" diye merak ediyor. Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ile ilgili resmi bilgi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimde yer alıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2017 yılı Kurban Bayramı tarihi ve "Kurban Bayramı tatili kaç gün?" sorusunun cevabı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ramazan Bayramı'nın ardından daha fazla merak edilen Kurban Bayramı tarihi, hem kurban kesecek olan vatandaşları hem de tatil planları yapan vatandaşları oldukça meraklandırdı. "Kurban Bayramı ne zaman?" diye soran vatandaşlar büyük bir merakla Kurban Bayramı takvimini araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl 12 Eylül 2016'da başlayıp 15 Eylül 2016'da sona eren Kurban Bayramı, bu yıl yaklaşık 1,5 hafta daha gerileyerek 1 Eylül 2017 tarihinde başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, 4 Eylül 2017 tarihinde sonlanacak.

Kurban Bayramı arefesi ise 31 Ağustos 2017 günü idrak edilecek. Vatandaşlar ise Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Zira Kurban Bayramı arefesinden bir gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak ve 1 gün resmi tatil uygulanacak. Zafer Bayramı tatili ile Kurban Bayramı tatilinin birleşmesi için 31 Ağustos arefe gününün de tam gün tatil olması gerekiyor.

Şu anda Kurban Bayramı arefesinin tam gün tatil olmasıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Vatandaşlar ise heyecanla bu günün de tatil olup olmayacağını bekliyor.

30 Ağustos 2017 - Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (resmi tatil)

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

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