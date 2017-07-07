AY BİZE NELER FISILDIYOR?



Bugün ve yarın Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. İş ortamlarında bulunmak, toplantılar yapmak, işleri planlayıp organize etmek, yarım kalan şeyleri tamamlamak için harika günlerdeyiz. Ay, Oğlak burcundayken bizi fazla ciddi yapabilir. İlişki konularını konuşmaktan kaçınabilir, ilişkilerimize iş gibi yaklaşarak kendimizi duygusallıktan alıkoyabiliriz. Duygu temalı paylaşımlar için uygun günler olmayabilir.



KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, iş alanlarınızda kendinizi göstermek sizin için çok önemli olacak. Ortaklaşa iş yaptığınız insanlarla bazı geçimsizlikleriniz olabilir. Aşk hayatınızda rahat hareket edemeyebilirsiniz.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Dış ortamlarda bulunmak öne çıkabilir. İş alanlarınızda bazı noktalarda olayların sizi tatmin etmediğini düşünebilirsiniz. Bunun geçici bir süreç olduğunu unutmayın. Sürprizler yaşayabilirsiniz.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ortaklaşa para konuları devreye girecek. Eşinizin veya sevdiğiniz insanın parasal konularıyla ilgilenebilirsiniz. Beklenmedik yardımlarınız var ama sosyal çevrenizde duygu değişimleriniz fazla olabilir.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün, özel hayatınız ve ikili ilişkileriniz devrede olacak. Ortaklı ve uzun işlerinizde iyi etkileşimler yaşanacak. Sadece gün içinde otorite figürleriyle anlaşmazlıklara dikkat etmeniz gerekebilir.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İş, hizmet ve sağlık alanlarınız ön planda olacak. İşiniz ve kişisel istekleriniz arasında kalabilirsiniz. Yakın ve uzak çevre ilişkilerinizde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sosyal alandan destek alacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İster âşık olun, ister olmayın hayata daha sevgisel yaklaşmak isteyeceksiniz. Yalnızlığı ve kafa dinlemeyi tercih ettiğiniz bu dönemde, enerjinizi biraz yükseltmek yararınıza olacak.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Evinizin veya ailenizin konuları hayatınızın önemli bir parçası olabilir. Kişisel sorumluluklarınız, ailenizle veya sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklara yol açabilir. İç sesiniz size doğru yolu gösterecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Akrabalarınızla ilgili olaylar devrede olacak. Beraber çalıştığınız insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Enerjinizi tam anlamıyla ortaya koymakta zorlanacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Maddi konularda kendinizi güvende hissetme ihtiyacında olabilirsiniz. Bulunacağınız sosyal çevrelerde durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızda güzel gelişmeler olabilir.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kişisel istekleriniz ön planda olacak. Aşk hayatınızda duygusal anlamda besleneceksiniz. İş sorumluluklarınız sizi bunaltabilir. Geçmişte kalan borçlarınızı veya sorunlarınızı halledebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün geri planda durmak hayatınızda etkili olabilir. Hayatı her yönüyle gözden geçireceksiniz. Eğlenceli konu ve olaylara odaklanarak rahatlayabilirsiniz. Geçmiş konulara çok takılmayın.



BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sosyal ortamlarınızda iletişiminiz size kendinizi iyi hissettirecek. Yarım kalan işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Ortaklaşa para konuları, borçlarınız veya ödemeleriniz kafanızı kurcalayabilir.



HANDE KAZANOVA / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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