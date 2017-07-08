HT Cumartesi ekinden Neslihan Perker, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin muhteşem güzelliklerini kaleme aldı.

Yaz geldiğinde hepimiz koşarak Ege Bölgesi sınırlarından içeri girmek istiyoruz. Masmavi bir deniz, güzel koylar, doğal kumsallar, güzel bir tarihi doku, dar sokaklar, bir İstanbullunun ilk bakışta yeşil bir çiçek buketi zannedeceği ama aslında bilmem kaç çeşitten oluşan otlar, mezeler, gün batımı, deniz, kahkaha ve sessizlik...

Elbette çok güzel yerler var bu coğrafyada ancak, kimisinin popülaritesi, kimisinin havası-cıvasını bir kenara bıraktığımızda geriye en gerçek ve güzel ‘‘Ayvalık’’ kalıyor. Kendine özgü atmosferini bozmaması, kültür sanat alanındaki faaliyetleri ve bununla paralel yaşam biçimi, zeytinlikleri ve tabii ki gün batımıyla ‘‘kendine özgü’’ kimliğini koruyor.

Ayvalık aynı zamanda iş dünyasının ileri gelen isimlerinin yazlık evlerine de ev sahipliği yapıyor. Hikâyelerle dolu sokakları ile deniz ve adalar manzarasının en güzelini göreceğiniz bu liman kasabasına yolunuz düştüğünde ikamet etmek için en iyi adreslerden biri Murat Reis Ayvalık.

Otele adımınızı attığınız andan itibaren hissedilen huzur büyük ihtimalle bulaşıcı. Çok farklı bir enerjisi var. Otelin bulunduğu yer, dünyanın oksijeni en yüksek noktalarından biri... Muhtemelen bu sebepten saatler ilerledikçe kafanız bir Broadway müzikaline dönüyor. Sürekli şarkı söyleyip Fred Astaire adımlarıyla restorana yürüyebilirsiniz.

Mekânın mavi bayraklı plajında su sporlarının yanı sıra, denizaltını keşfe de çıkabiliyorsunuz. Doğa tutkunları için bungalovları da var. Bölgenin tek spa ve fitness merkezi olan ‘D-Spa Murat Reis Ayvalık da burada. Otelin bir diğer özelliği de hayvan dostu bir yaklaşıma sahip olması. Biniciliğe meraklı olanlara özel bir paket sunuluyor. Ayvalık Atlı Spor Binicilik Okulu’ndan profesyonel eğitmenlerin vereceği eğitimlerle at binmenin heyecanını tatmak mümkün.

ORTAÇAĞ’DAN KALMA KÖYÜN SAKİNLERİ

Hazır konu atlardan açılmışken, yazıyı konsepte uygun devam ettirelim. Murat Reis Ayvalık’tan çıktıktan sonra, 10 dakika gibi kısa bir sürenin ardından kendinizi Ortaçağ’dan kalma bir köy olan ‘‘Yeniçarohori’’, şimdiki adıyla ‘‘Küçükköy’’de buluyorsunuz. Köyün sokaklarına adım attığınızda, köy kahvesi ile farklı birkaç kafe hemen gözünüze çarpıyor ancak en önemlisi bu lokasyon buram buram sanat kokuyor.

İstanbul ve Ankara’dan gelip buraya yerleşmiş olan insanlarla karşılaşıyorsunuz, hepsi sanki bir dönem kasabasında, bir film setinde yaşıyorlar. Küçükköy’de yaklaşık 400 ev restore edilerek sanat atölyesine dönüştürülmüş, burada ressamlar, heykeltıraşlarla karşılaşıyorsunuz ve hepsinin birbirinden güzel çalışmalarını görme imkânı buluyorsunuz. Küçükköy, kültür merkezinin, kent müzesinin kurulduğu, festivallerin düzenlendiği bir sanat ve tasarım köyü. Buraya yolunuz düşerse muhakkak Artura Galeri’ye uğramalı ve oranın sahibi heykeltıraş Uğur Çalışkan ile tanışmalısınız.