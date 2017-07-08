Ürdün'de yer alan Petra Antik Kenti'nin geçmişi MÖ 400 yılına dayanıyor. Petra Antik Kenti, MÖ 400 ila MS 106 yılları arasında Nebatiler'in başkenti konumundaydı. Nebatiler, Fırat ırmağından Kızıldeniz'e değin uzanan ve Suriye ile Arabistan arasındaki sınır bölgesini de kapsayan halktı. Deprem ve ekonomik sıkıntılar ortaya çıkınca, Petra ışıltısını kaybedip zaman için unutuldu.

Gizemli bir şekilde yüzyıllarca uyuyan Petra Antik Kenti, 1812 yılında İsviçreli gezgin Johann Burckhardt tarafından tekrar keşfedildi.

100 kilometre alana yayılan Petra Antik Kent'in ilk yapım amacı halen sırrını korumakta. Ancak son araştırmalar Petra'daki El-Hazne altında gizli bir bölüm olduğunu, burada kral mezarlarının yer aldığını kesin bir biçimde ortaya koydu.

Petra Antik Kent'teki tiyatro, tapınak, yerleşim alanı vb gibi tüm yapılar kireç taşından oymadır. Blok kaya parçalarına oyulan tapınak, amfi tiyatro, mezarlar ve rölyefler Petra Antik Kenti'nin karakteristik özellikleridir.

7 Temmuz 2007 yılında açıklanan Dünyanın Yedi Harikası listesinde Petra Antik Kenti de yer aldı. Ayrıca bu listedeki bir diğer dünya harikası Peru'daki Machu Picchu ile kardeş şehirdir. Petra Antik Kenti, ayrıca 6 Aralık 1985 yılından bu yana da UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde koruma altında.