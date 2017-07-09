Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununun 1078. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 2 kişi büyük ikramiye olan 5 milyon 494 bin 881 lirayı bölüştü. İşte 8 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 TEMMUZ 2017)

8 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 04 - 15 - 25 - 31 - 40 - 49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına göre 6 bilen 2 kişi 2 milyon 747 bin 444 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 231 kişi 3 bin 715 lira 25'er kuruş, 4 bilen 13 bin 997 kişi 45 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 171 bin 893 kişi de 10 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.747.444,95 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 231 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.715,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 13.997 Kişi Başına Düşen İkramiye 45,95 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 171.893 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,60 TL

BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 2. KEZ DEVRETMİŞTİ

1 Temmuz 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 03 - 08 - 13 - 22 - 40 - 48

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1077. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 457 bin 922 lira 72 kuruş ikramiye devretmişti.

Çekilişte 5 bilen 199 kişi 3 bin 696 lira 95'er kuruş, 4 bilen 9 bin 312 kişi 59 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 159 bin 281 kişi de 9 lira 80'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

sayısal loto

MPİ

sonuçları