Her Pazartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara için çekiliş bu akşam yapılacak. On Numara'nın 779. hafta çekilişi için vatandaşlar heyecanlı bir şekilde bekliyor. Peki On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 10 Temmuz 2017 On Numara çekilişi hakkında detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Pazartesi saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir. On Numara çekiliş sonuçları en geç 21:45'e kadar vatandaşlara resmi olarak duyurulur.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Çekilişin ardından www.millipiyango.gov.tr adresi üzerinden On Numara sonuçları öğrenebilmektedir.

Çekiliş sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Öte yandan, çekiliş sonuçları resmi olarak açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını öğrenebilir.

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE 3'E BÖLÜNMÜŞTÜ

On Numara şans oyununun geçtiğimiz hafta yapılan 778. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyeyi bölüştü. 260 bin 577 TL büyük ikramiye üçe bölündü ve kişi başı 86 bin 859 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Öte yandan çekilişte 9 bilen 109 kişi bin 593 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 873 kişi 93 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 972 kişi 18 lira 35'er kuruş, 6 bilen 91 bin 828 kişi 3 lira 80'er kuruş ve hiç bilemeyen 147 bin 468 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 86.859,65 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 109 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.593,75 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.873 Kişi Başına Düşen İkramiye 93,10 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 17.972 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,35 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 91.828 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,80 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 147.468 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,05 TL

