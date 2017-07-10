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10-16 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:54:17

  • 1 10-16 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 36

    Koç Burcu:

    Bu haftabaşı aile hayatınızda kendinizi mutlu ve güvende hissetme ihtiyacınız yüksek olmasına karşın, iş alanlarınızdaki mücadelelerin aile hayatınızdaki huzurunuzu bozması söz konusu olabilir.

  • 2 10-16 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 36

    Aileniz arasındaki zorlanmalara bu haftabaşı dikkat edin. Güç çekişmelerine hem işinizde, hem de özel alanlarınızda açık olabilirsiniz. Birkaç gün boyunca dolunaydan aldığınız etkileri çevreniz, arkadaşlarınızla paylaşacak, iş alanlarınızda önemli bir işin veya aktivitenin içinde yer alacaksınız.

  • 3 10-16 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 36

    Cuma günü özel hayatınızda güzel sözler, etkili şanslar ayağınıza gelebilir. Olayları abartma ve büyütme enerjisiyle, negatif olanı da büyütmeyin ve olumlu enerjilerle keyifle yolunuzda ilerleyin.

  • 4 10-16 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 36

    Boğa Burcu:

    Haftanız dış ortamlara bağlı işlerinizle  başlayabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sadece kendi istek ve beklentilerinize odaklı olacağınız bu haftabaşı, yakın çevrenizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

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  • 5 10-16 Temmuz 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 36

    Kendinizi fikirsel olarak güç mücadelelerinin içinde bulabilir, bazı işlerinizde sıkıntılarla haftayı karşılayabilirsiniz. Onay almak istediğiniz işlerde sorun olabilir. Bu hafta iş konularınıza veya evliyseniz eşinizin ailesiyle olan  bağlantılarınız daha önem kazanıyor.

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