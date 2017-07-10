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Alıngan yapınızla olayları daha fazla büyütmeye hazır gibisiniz, bu ilişkiniz için iyi bir test, unutmayın geçmek sizin elinizde. İnatlaşmalardan kaçının. Kendinize daha fazla ilgili olmak istediğiniz bu dönemde karşı taraftan onay beklemeyin. Bu hafta vereceğiniz kararlarla ortak doğrultuda parasal konuların üzerine eğilebilirsiniz.