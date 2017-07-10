10 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:54:17 | Güncelleme: 11:12:49
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1|36
Koç Burcu:
Bu haftabaşı aile hayatınızda kendinizi mutlu ve güvende hissetme ihtiyacınız yüksek olmasına karşın, iş alanlarınızdaki mücadelelerin aile hayatınızdaki huzurunuzu bozması söz konusu olabilir.
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2|36
Aileniz arasındaki zorlanmalara bu haftabaşı dikkat edin. Güç çekişmelerine hem işinizde, hem de özel alanlarınızda açık olabilirsiniz. Birkaç gün boyunca dolunaydan aldığınız etkileri çevreniz, arkadaşlarınızla paylaşacak, iş alanlarınızda önemli bir işin veya aktivitenin içinde yer alacaksınız.
3
3|36
Cuma günü özel hayatınızda güzel sözler, etkili şanslar ayağınıza gelebilir. Olayları abartma ve büyütme enerjisiyle, negatif olanı da büyütmeyin ve olumlu enerjilerle keyifle yolunuzda ilerleyin.
4
4|36
Boğa Burcu:
Haftanız dış ortamlara bağlı işlerinizle başlayabilir sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Sadece kendi istek ve beklentilerinize odaklı olacağınız bu haftabaşı, yakın çevrenizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.
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5
5|36
Kendinizi fikirsel olarak güç mücadelelerinin içinde bulabilir, bazı işlerinizde sıkıntılarla haftayı karşılayabilirsiniz. Onay almak istediğiniz işlerde sorun olabilir. Bu hafta iş konularınıza veya evliyseniz eşinizin ailesiyle olan bağlantılarınız daha önem kazanıyor.
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6|36
Cuma günü kendi ailenizde önemli konuşmalar, şanslı oluşumlar altında olabilirsiniz. Evle ilgili konularda yapılması gerekenleri keyifle ve zevkle yerine getirebilirsiniz.
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7|36
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı Dolunaydan aldığınız etkilerle parasal konulara eğilebilirsiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Maddi konularda alacak verecek dengesini iyi oturtmanız gerekecek, ortaya çıkacak bir ödeme sizi zorlayabilir.
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8|36
Parasal konularda inatçılıktan kaçınmanız gerekebilir. Onay almanız gereken konularda zorlanabilirsiniz. Perşembe gününe kadar üzerinizde baskı hissetmeden halledeceğiniz işlerin peşine düşebilirsiniz. Bir yandan da bu hafta toplumsal konular daha fazla hayatınızda yer edebilir.
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9
9|36
Cuma günü iletişime dayalı işleriniz ve konuşmalarınızda oldukça keyifli ve güzel haberler alabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde güzel bir teklif alabilir veya teklifte bulunabilirsiniz. İlişkilerinizdeki pozitif etki, parasal sıkıntılarınızı ve zorlanmalarınızı unutturabilir.
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10|36
Yengeç Burcu:
Bu Pazar günü özel hayatınızda oluşan Dolunay etkileriyle haftanız başlıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla mücadeleleriniz artabilir. Bu haftabaşı karşı taraf tavırlarıyla sizi zorlayacak.
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Alıngan yapınızla olayları daha fazla büyütmeye hazır gibisiniz, bu ilişkiniz için iyi bir test, unutmayın geçmek sizin elinizde. İnatlaşmalardan kaçının. Kendinize daha fazla ilgili olmak istediğiniz bu dönemde karşı taraftan onay beklemeyin. Bu hafta vereceğiniz kararlarla ortak doğrultuda parasal konuların üzerine eğilebilirsiniz.
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12|36
Cuma günü ailenizden göreceğiniz destek yüksek olabilir. Ya da evinizle ilgili konularda önemli şanslar ayağınıza gelebilir. Bazı konuşmalarınızın etkili bir şekilde hallolduğunu görebilirsiniz.
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Aslan Burcu:
Bu haftabaşı Pazar günü oluşan Dolunaydan aldığınız etkilerle iş ve hizmet alanlarınızda olup biten olaylar sizi biraz zorlayabilir sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Herşeyi kafanızda büyütmeniz işinizi ve sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
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14|36
Dolunaydan alacağınız etkilerle olayları daha sakin karşılamalısınız. Bu dönemde olayların sizi hassas kılması, mide ve cilt sıkıntılarınızı tetikleyebilir. Özel hayatınıza daha fazla önem göstermeli, sevdiğiniz insanla sıkıntılarınızı paylaşmaya çalışmalısınız.
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15|36
Cuma günü yakın çevrenizden göreceğiniz desteklerle güzel bir konuşma veya teklif sizi hoşnut edebilir. İletişime dayalı işlerinizde görüşlerinizi insanlara keyifle aktarabilir, önemli işlere imza atabilirsiniz.
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16|36
Başak Burcu:
Bu haftabaşı, sosyal ortamlardaki ilişkileriniz ve aşk hayatınızda bir takım mücadeleler söz konusu olabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Arkadaşlarınız, özel hayatınızda bazı gedikler açabilir ya da tam tersi olabilir.
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17|36
Sakin olmak sizi koruyacak. Dolunaydan aldığınız etkilerle sosyal hayatınız ve özel ilişkileriniz arasında dengeyi iyi kurmaya çalışın. Perşembe gününe kadar günlük işlerinizi halledecek, yapılması gerekenlerin üzerine düşeceksiniz.
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18|36
Cuma günü bazı planlarınızın işlediğini ve maddi olarak size döndüğünü görebilirsiniz. Güzel seçenekler karşınıza gelebilir ve siz de keyifli teklifler ve işlerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.
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19|36
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı aile hayatınızda mücadeleleriniz devam ediyor, onlarla olan ilişkinizde bozulmalar oluşabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Dolunaydan aldığınız etkilerle kariyeriniz ve aile arasındaki dengesizlikler sinirlerinizi çabuk geriyor.
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20|36
Dengeli yapınızı devreye sokmalı, sevdiklerinizden her konuda bu aralar onay beklememelisiniz. Perşembe gününe kadar olayları daha esnek karşılamak sizin elinizde. Gezmeye, dolaşmaya, hobilerinize daha fazla zaman ayıracaksınız.
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21|36
Cuma günü sosyal çevrenizden alacağınız desteklerle güzel bir iş teklifi veya konuşması sizi mutlu edebilir. Organizasyon veya davetlerden teklifleriniz olabilir veya sevdiğiniz arkadaşlarınızla güzel planlar içine girebilirsiniz.
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22|36
Akrep Burcu:
Yakın çevrenizdeki insanlar bu haftabaşı değişik ortamlarda işinizi bozabilirler, onlarla gereksiz bir mücadeleye girebilir, ego sürtüşmelerine açık olabilirsiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler.
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23|36
Bu hafta fikirlerinizi ve yapacaklarınızı kendinize saklamalısınız. İnsanlardan onay almanız gerekmiyor ama buna ihtiyaçda duyabilirsiniz. İnatçılıktan ve diretmelerden kaçının. Perşembe gününe kadar evinize ve ailenize vaktinizi ayırmanız gerekebilir.
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24|36
Cuma günü iş hayatınızda bir iş konuşması ve teklifi tam da istediğiniz şartları içerebilir. Keyifle ve iyimserlikle bazı işlerin karşınıza geldiğini görebilirsiniz.
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Yay Burcu:
Bu haftabaşı yapılması gereken işleriniz devrede olurken, iletişiminiz hızlı akabilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Hala maddi konuları rayına oturtabilmiş değilsiniz. Bu haftabaşı maddi konularda bir takım mücadeleler ve sorunlar yaşamaya hazır olun.
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Perşembe gününe kadar yakın çevrenizle olan bağlantılarınız devrede olacak. Sevdiklerinizle paylaşım içine girebilir, iletişiminizi kuvvetlendirebilirsiniz. Cuma günü medya, ticaret, seyahate dayalı işlerinizde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bir teklif karşınıza gelebilir.
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Konuştuğunuz veya düşündüğünüz işlerin çevreniz yoluyla karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Önemli şanslar yakalayacaksınız.
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Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı özel hayatınızda baskı, kıskançlık, manipüle etme etkilerine karşı hazırlıklı olmalısınız sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Ortaklaşa işlerinizde de sorunlara açıksınız.
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29|36
Hayata güvenle bakmayı deneyin ve sevdiklerinize karşı baskıdan, inatçılıktan kaçının. Karşı tarafla olan konuşmalarınızda kendi bildiğinizi diretmeyin. Perşembe gününe kadar parasal işleriniz, maddi konular hayatınızda yer edebilir.
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30|36
Cuma günü kariyerinizde ve iş hayatınızda güzel sonuçlarla, verimli iş birlikleriyle karşılaşabilirsiniz. Başkalarından parasal destekler görebilir, kazançlarınızı arttırabilirsiniz.
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31|36
Kova Burcu:
İş alanlarınızda insanların sizinle uğraşması ya da ortaya çıkacak bir sağlık sorununun işlerinizi engellemesi gibi etkileriniz bu haftabaşı devrede olabilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Bu aralar oluşan olaylarla hayat üzerinize geliyormuş gibi hissediyorsunuz.
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Gezmek, dolaşmak bu hafta sizi rahatlatacak. Perşembe gününe kadar keyif yapmak, konuşmak, sosyalleşmek, kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Cuma günü özel hayatınızda geleceğinize dair güzel sonuçlar ve tekliflerle karşılaşabilirsiniz.
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Sevdiğinizle konuşmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz ortamların oluştuğunu göreceksiniz. Bekarsanız tatilde veya dış ortamlarda bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde de sonuçlar gayet tatmin edici olabilir.
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Balık Burcu:
Bu haftabaşı size keyif veren her tür aktviteye kendi yakın çevrenizi dahil etmek isteyeceksiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Sosyal çevreniz, keyif aldığınız her tür konuda sizi zorlayabilir. Arkadaşlarınızla ve özel ilişkilerinizde güç çekişmelerine ve inatlaşmalara dikkat edin.
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Dengeyi sağlamaya çalışın. Perşembe gününe kadar isteksizliğiniz de yüksek olabilir. Perşembe gününden sonra daha hareketleneceksiniz. Cuma günü, iş alanlarınızdaki konuşma ve görüşmelerinizden istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.
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Güzel parasal bir anlaşma sağlayabilirsiniz. Yapılması gereken işlerinizde parasal dengeyi oturtmak sizi rahatlatabilir.