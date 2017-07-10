On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara oyununun 779. hafta çekilişi gerçekleştirildi. 10 Temmuz 2017 tarihli On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 6 kişi 46 bin 678 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. İşte On Numara sonuçlarını sorgulamak için detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI: 4 - 14 - 15 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 48 - 52 - 61 - 64 - 65 - 74 - 75 - 80

10 bilen kişi sayısı : 6 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46.678,65 TL 9 bilen kişi sayısı : 112 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.667,30 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.097 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 15.792 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22,60 TL 6 bilen kişi sayısı : 90.827 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 161.260 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İstanbul-Esenler, Kocaeli-Gebze, KKTC-Merkez, Ankara-Çankaya, Antalya-Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,



* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara sonuçları

milli piyango