Ataşehir Belediyesi trafikte geçen zamanı verimli kullanmayı ve kitap okuma alışkanlığını yaymak için kampanya başlattı. “Bu Takside Kitap Var” kampanyası ile taksiler kütüphaneye dönüşecek.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, her sabah işe ya da okula gitmek için erkenden yollara düşüp trafikte saatlerimizi geçiriyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre, özellikle pazartesi sabah ve cuma akşam saatlerinde normal yolculuk süresi yüzde 96 oranında daha uzun sürebiliyor. Bu ise her gün 46 dakikalık, her yıl ise 175 saatlik bir sürenin trafikte geçtiği anlamına geliyor. Durum böyle olunca trafiğe giren İstanbulluların, her yılın bir haftasını trafiğin açılmasını bekleyerek geçirdiği ifade ediliyor.



OKU, BAŞKA TAKSİYE BIRAK



Trafikte sıkışıklığında kalan araçlarda yolcu olanların bazıları bu zamanı kitap okuyarak geçiriyor. İşte Ataşehir Belediyesi de vatandaşların trafikte geçirdiği zamanı, kitap okuyarak değerlendirmeleri için yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında ilçedeki bin taksi birer mini kütüphaneye çevrildi. Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Bu Takside Kitap Var” kampanyası, hem okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hem de kitapların elden ele, nesilden nesile ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.



7’den 70’e herkesi kitap okumaya teşvik eden kampanyayla yolcular seyahatleri süresince taksilerdeki kitapları okuyabilecek, beğenirlerse indiklerinde yanlarında götürebilecekler. Kitabı okuduktan sonra da isterlerse daha çok kişiye ulaşsın diye başka bir taksiye bırakabilecek. “Kitaplar, koltuk arkasında bez çantaların içinde olacak. Kitaplar okurlarına ulaştıkça, taksi kütüphanelere belediye tarafından yenileri eklenecek.



1 dakika ayırıyoruz



Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre, Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düşerken, TÜİK verilerine göre de, kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235’inci sırada. 100 kişiden sadece 4 kişinin kitap okuduğu ülkemizde kitap okumaya ayırdığımız süre ise günde ortalama sadece 1 dakika.