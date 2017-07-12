Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu için 839. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleyen talihli adayları, "Şans Topu saat kaçta çekiliyor?" sorusunu soruyor. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftaki Şans Topu çekilişine dair tüm detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Bu hafta 839'uncusu yapılan Şans Topu çekilişi öncesinde vatandaşların heyecanı dorukta. Büyük ikramiye hayallerini sürdüren vatandaşlar, heyecanla çekilişlerin başlayacağı saati bekliyor.

Şans Topu çekilişleri, düzenli olarak her Çarşamba akşamı 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların resmi olarak belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te Şans Topu sonuçlarına erişim sağlayabilirler.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, resmi ve ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır. Çekilişin ardından vatandaşlar www.millipiyango.gov.tr adresine girerek Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir. Öte yandan çekiliş esnasında kaydedilen çekiliş videosunu da izleyebilir.

Çekiliş sonuçları resmi olarak MPİ'nin sitesinde yer aldıktan sonra, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de takip edebilir.

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ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 675 BİN 708 LİRA DEVRETTİ

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 838. hafta çekilişinde 5+1 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 675 bin 708 lira 94 kuruş ikramiye devretmişti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 22 kişi 3 bin 71 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 218 kişi 310 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 686 kişi 33 lira 60'ar kuruş, 3+1 bilen 6 bin 312 kişi 18 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 693 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2+1 bilen 54 bin 124 kişi 5 lira 95'er kuruş ve 1+1 bilen 162 bin 334 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 675.708,94 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 22 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.071,85 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 218 Kişi Başına Düşen İkramiye 310,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.686 Kişi Başına Düşen İkramiye 33,60 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.312 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 82.693 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,80 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 54.124 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,95 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 162.334 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,70 TL

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