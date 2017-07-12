İslam dünyasının Ramazan Bayramı'ndan sonra heyecanla beklediği Kurban Bayramı için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca Müslüman, son dini bayram olan Kurban Bayramı'nın tarihini merak ediyor ve internet üzerinde "Kurban Bayramı ne zaman?" diye araştırıyor. Peki bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? İşte Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN (2017)

Milyonlarca Müslümanın beklediği Kurban Bayramı'nda maddi durumu uygun olan vatandaşlar, kurban kesecek ve böylece İslam dininin yapılması gerekli olan ibadetlerinden biri yerine getirilecek. Kurban kesme gücü olmayan vatandaşlara da, kurban kesen vatandaşlar destek olacak ve İslam dininin dayanışma ve paylaşma özelliği ön plana çıkarılacak.

Geçtiğimiz yıl 12 Eylül 2016 Pazartesi günü başlamış ve 15 Eylül 2016 Perşembe günü sona ermişti. Bu yıl ise Kurban Bayramı 1 Eylül 2017 Cuma günü başlayacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, 4 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı arefesi ise 31 Ağustos 2017 günü idrak edilecek. Arefe gününün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bir gün sonra olması ve ardından Kurban Bayramı'nın başlaması nedeniyle vatandaşlar tatilin kaç gün olacağı konusunda meraklanıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı 1 gün resmi tatil uygulanacak ve ertesi gün de Kurban Bayramı arefesi olan 31 Ağustos günü de yarım gün tatil uygulanacak. Eğer 31 Ağustos 2017 günü yarım gün yerine tam gün tatil olursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşmiş olacak ve böylece 6 gün tatil yapılmış olacak.

Arefe gününün tatil olup olmayacağı konusunda resmi makamlardan herhangi bir açıklama şu anda yok. Fakat ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir karar alınırsa, bu haber üzerinden ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos 2017 - Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı Arefesi (yarım gün resmi tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. Gün (resmi tatil)

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban Bayramı'nda kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken bazı dini kurallar bulunmaktadır. Eğer bu kurallara uyulmadan bilinçsiz bir şekilde kurban kesilirse yapılan ibadet de kabul olmaz. Peki İslami koşullarda kurban nasıl kesilir?

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

KURBAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIIR?

Erken saatte uyanmak

Güzel ve temiz elbiseler giymek

Güzel koku sürünmek

İnsanlarla selamlaşmak

Akrabaları ziyaret etmek

Akrabalarla bol bol sohbet etmek

Mezarlıkları ve şehitlikleri ziyaret etmek

Küsleri barıştırmak

Huzurevlerini ziyaret etmek

Fakir kimselere sadaka vermek

İnsanlara karşı hoşgörülü olmak

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